Prima agenție bancară științifico-fantastică, deschisă în București

08:15:51 / 28 Ianuarie 2016

BANCA "SF"

intradevar este singura banca stiintifico-fantastica. singura banca la care am achitat jumatate de credit avans in luna august si cand am mers sa platesc rata la ce a mai ramas in luna septembrie -AVEAM RESTANTE. la fel de fantastic a fost raspunsul lor la intebarea mea - cum e posibil acest lucru daca luna trecuta am dat jumatate din bani inapoi- UN ELEGAN DAT DIN UMERI SI UN NU STIM. abia dupa ce i-am scos romaneste din lumea SF am aflat cauza.