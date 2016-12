Prima apariţie pe covorul roşu a fetiţei lui Pink

Adorabila fetiţă a cântăreţei americane Pink, Willow, a gustat pentru prima dată din cupa celebrităţii, duminică, participând din braţele tatuate ale mamei sale la premiera unui film, la Hollywood. Micuţa are cinci luni şi a sosit la eveniment însoţită şi de tatăl ei, Carey Hart. Fericita familie a vrut să vadă premiera filmului de animaţie “Happy Feet Two”, la Grauman\'s Chinese Theatre din Beverly Hills. Pe tot parcursul participării lor la eveniment, Pink şi Carey au fost văzuţi de jurnalişti cum o îngrijeau cu maxim devotament pe fetiţa lor, de care, ca orice părinţi, sunt foarte mândri. Oricum, fotoreporterii au fost încântaţi că au avut ocazia să le facă poze bune celor trei, mai ales că Willow a fost liniştită, aproape somnoroasă, chiar!

Pink, în vârstă de 32 de ani, a uimit spectatorii prezenţi la eveniment, cu silueta ei perfectă, după naştere, dar şi cu eleganţa vestimentară. Ca să fie în ton cu subiectul filmului, Pink a îmbrăcat-o pe Willow într-un foarte simpatic costum de pinguin. În pelicula vizionată duminică, Pink a asigurat vocea personajului Gloria, în povestea unui pinguin pe nume Mumble şi a fiului său Eric, care se luptă să se afirme în lumea pinguinilor imperiali. Pink va continua colaborarea cu cinematografia de peste ocean. Recent, ea a participat, la New York, la filmările peliculei ”Thanks for Sharing”, în care îi are ca parteneri pe Gwyneth Paltrow şi Mark Ruffalo. Acesta va fi primul rol important interpretat de excentrica vedetă a muzicii.