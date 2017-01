Prima audiere a lui Dominique Strauss-Kahn

Fostul şef al FMI, Dominique Strauss-Kahn (DSK), are astăzi o audiere esenţială, în faţa tribunalului din New York, în cadrul căreia va anunţa cum pledează. Aceasta va fi prima audiere în care DSK va vorbi în faţa instanţei, condusă de judecătorul Michael Obus, urmând ca măsurile legale luate să fie în funcţie de pledoaria sa. În cazul în care va pleda vinovat, va fi scutit de procesul din SUA, dar va fi condamnat la închisoare, pentru o perioadă stabilită de judecător. Este însă aproape sigur că fostul şef FMI va pleda nevinovat şi acesta va fi judecat într-un proces ce va începe în câteva luni, în care va fi confruntat cu reclamanta, a cărei identitate nu a fost dezvăluită de autorităţile americane. DSK este suspectat de agresiune sexuală, tentativă de viol şi lipsire de libertate, după o plângere făcută de menajera unui hotel din New York, în care acesta a fost cazat.

Unul dintre avocaţii fostului şef FMI este convins că celebrul său client va fi scos de sub acuzare şi se declară încrezător în şansele acestuia de a câştiga procesul. Avocatul Benjamin Brafman, care a refuzat să dea interviuri de la declanşarea scandalului, a acceptat propunerea canalului de televiziune francez M6 deoarece era vorba mai degrabă de un portret al său decât de ultimul său caz. Materialul de 20 de minute realizat de M6 se intitulează “Benjamin Brafman, avocatul starurilor, starul avocaţilor” şi a fost difuzat în Franţa ieri, în cadrul emisiunii “66 minutes”. Les Levine, detectiv privat care a lucrat mai mulţi ani pentru avocatul Brafman, a povestit că misiunea sa era răscolirea coşurilor de gunoi, pentru a-i permite avocatului să le spună juraţilor că martorul principal nu este de încredere. Ben Brafman, în vârstă de 62 de ani, “este foarte bun atunci când este vorba despre hărţuirea procurorului”, afirmă, la rândul său, fostul procuror Walter Mack, care i-a fost adversar în anii \'80, în procesele împotriva unor clanuri mafiote. “În fiecare dimineaţă, timp de jumătate de oră, îmi spunea, la audieri, că mi-am făcut treaba prost şi mă destabiliza”, a adăugat acesta. În 2001, când a obţinut achitarea rapperului Puff Daddy, acuzat că a deschis focul în faţa a peste o sută de martori, avocatul a fost auzit spunând “Îi mulţumesc lui Dumnezeu”.