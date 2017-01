Prima bio-imprimantă 3D din România care va printa rinichi sau ficat!

Bio-imprimanta, concepută şi realizată la centrul de cercetare medicală OncoGen, este prima de acest fel din Europa de Est, şi va putea printa în viitor organe precum rinichii sau ficatul pentru transplantarea la oameni. Bio-imprimanta 3D a fost realizată de specialiștii de la Symme3D din Timișoara și funcționează în cadrul OncoGen - Centrul de Terapii Genetice și Celulare în Tratarea Cancerului, institut unic în România și în sud-estul Europei, inaugurat în urmă cu un an. ”Lucrăm deja cu imprimanta, am făcut primele probe de cartilagii împreună cu colegii de la OncoGen. Noi încercăm să folosim, pe lângă celule stem, care pot fi recoltate doar la naștere, și celule epiteliale, pentru că sunt celulele cel mai ușor de reprogramat. În stadiul în care suntem acum, cu această imprimantă putem să printăm țesuturi cartilaginoase mari, precum cartilagii, urechi, nasuri, pentru că nu avem vascularizare complexă în acestea”, a explicat Călin Brandabur, antreprenorul din Timișoara care a realizat împreună cu mai mulți colegi bio-imprimanta Symme3D, pentru Mediafax. Pe viitor, specialiștii își doresc, odată ce crește performanța utilajelor, să se treacă și la vase mari de sânge și apoi la vase din ce în ce mai mici. ”Când avem aceste vase rezolvate, vom putea trece la țesuturi umane complexe, cum ar fi pielea, care e puternic vascularizată. Pe viitor vom ajunge și la organe mari, cum ar fi ficatul sau mușchii, oasele. Ajungem și la organe cum ar fi rinichii. Pe lângă faptul că încercăm să facem aceste organe din celule epiteliale prelevate de la pacientul bolnav, riscul de a refuza organul de către corp este zero, practic. Pentru că vorbim de celule din același ADN, același corp, același pacient”, a explicat Călin Brandabur. Medicul Virgil Păunescu, coordonatorul OncoGen din Timișoara, spune că institutul a cumpărat trei imprimante 3D, printre care și pe cea produsă de cei de la Symme 3D, care este cea mai performantă.

”Cele trei imprimante sunt importante pentru noi și fac parte din a doua linie de cercetare a OncoGen. O linie de cercetare e imunoterapia în cancer și alergii și a doua este medicina regenerativă. În cazul medicinei regenerative, noi am cumpărat o imprimantă 3D care poate să construiască structuri care sunt populate cu celule stem și poți obține structuri de tip biologic: vase de sânge, ureche, nas. Deocamdată, suntem departe ca aceste țesuturi printate să fie și transplantate. Primul lucru pe care vrem să-l facem este, în colaborare cu medicul Mihai Ionac (n.r. șeful Clinicii de Chirurgie Vasculară de la Spitalul Județean Timișoara), vase de sânge pentru șobolani. Pentru a vedea dacă ceea ce vrem noi să facem e corect, vom lucra pe animale, pe șobolani”, a explicat dr. Păunescu. Coordonatorul centrului OncoGen din Timișoara spune că, în viitorul apropiat, va fi depus un proiect european astfel încât să poată începe aceste teste.