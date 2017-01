Prima campanie educativă în sprijinul bolnavilor de bronhopneumopatie

Pe toate pachetele de ţigări scrie pe faţă şi pe verso “Fumatul dăunează grav sănătăţii” şi “Fumatul în timpul sarcinii este periculos pentru copii”, însă aceste mesaje sînt ignorate cu desăvîrşire de către fumători. Medicii spun că fumatul este principala cauză a îmbolnăvirii de bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC). Aceasta este considerată de către medici o boală care nu se vindecă niciodată, deşi există tratamente de ultimă oră. Cum foarte multe persoane bolnave de BPOC ignoră sfaturile pneumoftiziologului şi nu urmează tratamentul, a fost iniţiată campania “Doi plămîni pentru o viaţă”, considerată a fi prima acţiune cu caracter educativ pe care Societatea Română de Pneumologie a lansat-o şi care va începe la Constanţa în această după-amiază. “Va avea loc o întîlnire între pacienţi şi medici, în care le vom explica acestora din urmă ce înseamnă BPOC. Ne dorim ca prin intermediul pacienţilor sfaturile noastre să ajungă la urechile altor bolnavi. De asemenea, credem că pacienţii vor învăţa să recunoască mai bine manifestările bolii, să îşi evalueze corect boala, să renunţe la fumat şi să-şi administreze corect medicaţia”, a declarat şeful Ambulatoriului de Specialitate TBC, dr. Emanoil Vasiliu.

Medicii spun că nu există o statistică a bolnavilor de BPOC, deoarece aceştia fie se adresează doar medicului de familie, celui internist sau pneumologului, însă în Europa, la fiecare două minute, un om moare din cauza BPOC-ului. “Este nevoie de un program naţional, deoarece noi nu ştim în acest moment cîte persoane sînt bolnave. Nu ştim cîţi vor veni la întîlnire, deoarece noi am reuşit să îi contactăm doar pe cei care vin la noi. Cu ajutorul unui program naţional am putea şti mai bine cui ne adresăm”, a declarat dr. Laura Rădulescu, medic în cadrul Ambulatoriului de Specialitate TBC. Principala luptă în combaterea BPOC-ului se dă cu tutunul, la care cei mai mulţi nu vor să renunţe. “Ne gîndim că dacă le explicăm la ce risuri se expun, fumătorii vor renunţa. Din păcate, românii au o problemă de atitudine şi nu ţin cont de interdicţiile referitoare la fumat. Există şi medici bolnavi de BPOC, dar nu ştim cu exactitate cîţi. Un bolnav de BPOC nu se vindecă şi trebuie să urmeze un tratament de lungă durată şi foarte costisitor. Un tratament mediu ajunge la două sau chiar trei miloane de lei pe lună, fără a mai pune la socoteală şi complicaţiile care apar asociate acestei boli”, a declarat dr. Rădulescu. Medicii susţin că bronhopneumopatia apare după mulţi ani de fumat, iar primele manifestări sînt tusea cronică însoţită de spută, care de multe ori devine purulentă. De asemenea, la eforturi moderate, cum ar fi urcatul scărilor, pacientul începe să se sufoce. Dacă în anul 2005, au murit 2,7 milioane de persoane în întreaga lume, specialiştii atrag atenţia că numărul deceselor este mai mare de la un an la altul.