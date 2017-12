Prima Casă a-nceput să dea cu rest și la BNR

Banca Națională a României (BNR) consideră utilă revizuirea condițiilor de accesare a programului Prima Casă, în sensul orientării către debitorii cu un venit salarial sub un plafon prestabilit, care urmăresc să își achiziționeze o locuință sub o valoare reglementată și în condițiile unui grad de îndatorare sustenabil - „Prima Casă s-a îndepărtat de la scopul său de program social, în condițiile în care perioada de restrângere a accesului la finanțare (ca urmare a crizei economice) s-a încheiat și costurile de finanțare la creditele ipotecare standard ale băncilor sunt în prezent la niveluri suportabile. Și totuși, creditele Prima Casă sunt acordate și persoanelor cu venit ridicat (circa 35% dintre debitori au salarii nete de peste 4.000 lei). În plus, programul nu prevede limite privind valoarea maximă a locuinței achiziționate sau obligativitatea ca imobilul să fie locuință permanentă“. În prezent, volumul de credite Prima Casă se menține majoritar, atât la nivelul de stoc, cumulând 62,5% din creditul ipotecar (septembrie 2017), dar și ca pondere în volumul de credite nou acordate în prima parte a anului în curs (tot circa 65%).