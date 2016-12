„Prima Casă” 2, considerat ajutor de stat

Modificarea programului „Prima Casă” în sensul limitării acordării de garanţii de stat doar pentru achiziţia de locuinţe noi ar putea intra sub incidenţa legii ajutorului de stat, deoarece ar favoriza doar o parte a pieţei, a declarat, vineri, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu. „Noi am sfătuit Guvernul să menţină forma actuală a legii. Dacă legea va fi modificată în sensul că va fi garantată numai achiziţia de locuinţe construite de la zero mi-ar ridica semne de întrebare în zona ajutoarelor de stat”, a spus Chiriţoiu. Pe de altă parte, Chiriţoiu a precizat că se poate lua în calcul şi realizarea unei scheme de ajutor de stat, dacă se doreşte ajutarea sectorului construcţiiilor, dar va dura foarte mult finalizarea formei finale. „Trebuie să se stabilească clar care este scopul acestei legi, dacă se doreşte să fie un ajutor pentru achiziţia unei locuinţe este bine să lăsăm legea aşa, dacă se doreşte să sprijinim economia atunci trebuie să găsim o soluţie care trebuie să fie şi rapidă, dar care trebuie să fie aprobată de Comisia Europeană”, a adăugat Chiriţoiu. Programul „Prima Casă” prin care statul garantează creditele imobiliare contractate de persoanele fizice în limita unui plafon de garantare de un miliard euro a fost introdus de Guvern în 2009. În cele aproximativ 6 luni de la lansare au fost aprobate aproximativ 11.500 solicitări de garantare în valoare totală de circa 485 milioane euro, dintre care 380 promisiuni de garantare în valoare totală de 16,5 milioane euro pentru locuinţe aflate în diverse faze de construcţie.