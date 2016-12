„Prima Casă”, ANL

După multe discuţii şi proiecte legislative, locuinţele ANL destinate închirierii de către tineri vor fi scoase la vânzare la preţuri de sub 19.140 euro pentru o garsonieră, sub 26.950 euro pentru două camere, iar apartamentele de trei camere vor costa cel mult 36.014 euro. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a elaborat un proiect de lege prin care vor fi modificate criteriile pentru cei care doresc să achiziţioneze locuinţe ANL. Proiectul de act normativ va fi prezentat în şedinţa de guvern de astăzi. Astfel, s-a propus reducerea termenului în care chiriaşul poate cumpăra locuinţa, de la trei ani la un an. „Astăzi, chiriaşii nu trebuie să aibă un salariu pe familie mai mare decât dublul venitului mediu brut pe economie. Această prevedere va fi eliminată“, a declarat ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea. Totodată, prin proiectul de act normativ se vor stabili şi preţurile la care se vor vinde locuinţele ANL către chiriaşi. Conform afirmaţiilor Elenei Udrea preţul unei locuinţe va fi compus din valoarea de înlocuire, din care se va scădea valoarea de amortizare. Valoarea de înlocuire se stabileşte în fiecare an în funcţie de preţul de construcţie şi preţul de vânzare a apartamentelor din ultimul semestru al anului precedent. Valoarea de amortizare se calculează ţinând cont de durata de viaţă a unui apartament, estimată la 50 de ani. Astfel se împarte valoarea de înlocuire a apartamentului la 50 şi se obţine valoarea anuală de amortizare. Suprafaţa unei garsoniere ANL este de 40-50 metri pătraţi, un apartament de două camere are 57-58 metri pătraţi suprafaţă utilă, iar unul de trei camere are o suprafaţă cuprinsă între 67-70 metri pătraţi. Din aceste evaluări se scade valoarea de amortizare, care reprezintă câteva procente din sumă, şi se obţine preţul de vânzare al apartamentului. Udrea a mai spus că speră să vândă 20.000 de locuinţe ANL, pe care să obţină aproximativ 500 milioane euro. Pentru a veni în sprijinul chiriaşilor, Udrea a propus ca locuinţele ANL să poată fi vândute şi prin programul „Prima casă“, dând astfel o mână de ajutor celor care nu îşi permiteau contractarea unui credit pentru achiziţionarea locuinţei. Cei care cumpără locuinţele ANL le pot înstrăina după minimum cinci ani de la achiziţionare.