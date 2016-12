„Prima casă”, considerată greu accesibilă pentru majoritatea populaţiei

Programul „Prima Casă” este foarte greu accesibil pentru majoritatea populaţiei, iar efectele vor fi cunoscute abia peste şase luni, a declarat directorul Departamentului de Evaluare şi Consultanţă Imobiliară al Cushman & Wakefield, Dan Ionaşcu. „O iniţiativă lăudabilă din partea Guvernului, ce poate fi caracterizată ca una de protecţie socială sau ca o impulsionare a pieţei imobiliare, momentan îngheţată. Ca măsură de protecţie socială aceasta este bine venită pe fondul crizei, dar foarte greu accesibilă pentru marea majoritate a populaţiei. Din punct de vedere al deblocării pieţei, probabil, aceasta poate fi considerată o strategie bună, însă efectele secundare, pozitive sau negative, vor fi cunoscute abia peste şase luni” a spus Dan Ionaşcu. El a adăugat că acest program este dedicat unor anumite pături ale populaţiei, cu venituri de peste 4.500 lei pe lună, iar elementul care lipseşte din acest program este poziţionarea strategică a produsului şi calibrarea acestuia la nivelul investiţional existent al pieţei imobiliare. „Suma oferită de 60.000 de euro este cu mult sub orice apartament de calitate într-o zonă semicentrală. Cu această sumă poate fi achiziţionată doar o garsionieră sau un apartament de patru camere într-unul din cartierele mărginaşe ale Bucureştiului”, a explicat reprezentantul Cushman & Wakefield. Acesta a mai spus că, pe de altă parte, puterea de cumpărare a populaţiei din capitală este erodată la nivel investiţional de preţurile foarte ridicate ale apartamentelor, iar pentru cei din provincie acest fenomen se produce în sens invers, putere de cumpărare scăzută şi locuinţe mai ieftine. „Lansarea acestui program poate avea şi un impact asupra pieţei investiţionale la nivel micro al pieţei imobiliare din România, aici nefiind vorba de investitorii instituţionali care au mişcat piaţa în anii trecuţi cu tranzacţii majore. Apariţia pe piaţă a unei sume consistente acordată în condiţii preferenţiale va concura cu alte surse de finanţare. Este posibil ca anumite locuinţe oferite la vînzare pe piaţa imobiliară, şi care nu sînt în target-ul acestui program să-şi piardă din cumpărători, în condiţiile în care oricum, în contextul actual al crizei, erau afectate destul de mult. Aici pot fi menţionate apartamentele din zonele mărginaşe de trei sau patru camere”, a precizat Dan Ionaşcu. Reprezentantul Cushman & Wakefield a menţionat că, pentru o scurtă perioadă, ar putea exista o destabilizare parţială a pieţei deoarece aceste fonduri vor fi absorbite de piaţă în condiţii preferenţiale, într-un mediu investiţional mai puţin controlat şi destul de speculativ. Sub aspect financiar, Dan Ionaşcu este de părere că problema apare la plasarea şi modalităţile în care aceste sume sînt alocate. „Cei 60.000 de euro sînt de fapt suma neta acordată. Nu au fost încă precizate cheltuielile necesare, adică acte, proceduri etc pentru punerea la dispoziţia solicitantului a acestei sume”, a explicat Ionaşcu. Beneficiarii programului „Prima Casă” sînt persoane fizice care nu deţin în proprietate o locuinţă, în comun sau individual, împreună cu soţii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobîndită şi nici nu au în derulare un credit ipotecar. Statul garantează un împrumut de cel mult 60.000 de euro pentru că preţul mediu de achiziţionare a unui apartament este, la nivel naţional, de circa 60.000 de euro.