Prima clădire din Copenhaga cu amprentă neutră de carbon

Danezii se mîndresc că numele capitalei lor va intra în istorie ca locul unde un nou tratat privind respectarea mediului va fi elaborat de liderii mondiali. Cum însă soarta tratatului care să impună noi limite pentru emisiile nocive este destul de nesigură, danezii se pot mîndri cu prima lor clădire neutră din punct de vedere al carbonului, ridicată în doar un an, la Copenhaga. Clădirea, cunoscută ca The Lighthouse, se foloseşte de resursele naturale pentru a-şi reduce la zero amprenta asupra mediului. Consumul de energie al construcţiei este cu trei pătrimi mai mic decît al unei clădiri tradiţionale, prin exploatarea la maximum a luminii naturale. În plus, energia provine dintr-o combinaţie de panouri solare şi pompe pentru căldură. “Acest lucru demonstrează că nu este nevoie de inginerie spaţială pentru a construi cu zero emisii, este nevoie doar de bun simţ. Designul clădirii este cel responsabil pentru cea mai mare parte din economia de energie”, a explicat Lykke Friis, pro-rectorul Universităţii din Copenhaga. Şi ministrul danez al Ştiinţei a arătat ca proiectul este o dovadă că Danemarca se angajează să adopte măsuri concrete pentru deblocarea negocierilor climatice la nivel internaţional.

Clădirea circulară va găzdui Centrul pentru consilierea studenţilor al Universităţii din Copenhaga. Proiectul a fost finanţat de Ministerul danez al Ştiinţei în colaborare cu Universitatea din Copenhaga şi cu autorităţile locale.