Prima clinică privată de chirurgie din Constanţa începe să opereze din această săptămînă

După ce au stat zeci de ani la cozi în spitalele mizere lovite de criza subfinanţării cronice, de unde ieşeau mai bolnavi decît atunci cînd s-au dus să-şi îngrijească sănătatea, românii se adaptează din mers tendinţelor medicale şi doresc să fie trataţi în condiţii civilizate. Dacă la începutul anilor ’90 au fost înfiinţate primele cabinete medicale şi spitale particulare, aceste instituţii deţin în prezent un important segment de pe piaţa serviciilor medicale din România. Pentru cîteva sute de euro, spitalizare în condiţii care ar rivaliza cu orice unitate sanitară din Occident, dar şi siguranţa unui act medical cu adevărat profesionist, clinica privată este o alternativă viabilă pentru pacientul român. Acest concept presupune că pacientul este spitalizat într-o rezervă unică, special amenajată, unde va parcurge în timp record toate etapele, din salonul preoperator, pînă la activităţile de recuperare, fără să fi pierdut, uneori, mai mult de o zi. Aflat în topul oraşelor cu o cerere crescută de solicitări în vederea realizării intervenţiilor chirurgicale, Constanţa are de acum o clinică privată la standarde europene. În baza unui parteneriat între societăţile "Trident" Bucureşti şi "Alpha Leasing", care a presupus investiţii serioase derulate timp de o jumătate de an, prima clinică privată de chirurgie de pe litoral a început deja să funcţioneze. Pat de mii de euro în sala de operaţii, capacitate de patru rezerve, investiţii de 400.000 de euro şi 22 de chirurgi şi asistenţi la nivelul blocului operator. Aşa poate fi descrisă în cîteva cuvinte Clinica Privată de Chirurgie de Zi "Medical Analysis" Constanţa (MACTA). "Este un concept promovat din Europa de Vest, unde de ani buni se practică aşa ceva. Pe lîngă problema costurilor, este mult mai important că ne-am propus schimbarea mentalităţii românilor în priviţa actului medical. Am muncit mult timp şi am reuşit să realizăm o clinică la standarde ridicate, peste media din restul ţării", a declarat coordonatorul proiectului din partea societăţii "Trident", Dan Szabo.

Considerată de pe acum o afacere de succes, clinica privată este formată dintr-un salon pre-operator, săli de pre-anestezie şi de operaţie, însă specialiştii susţin că la fel de importante sînt şi saloanele post-operatorii de tranzit şi recuperare. "Clinica a fost gîndită ca un spital de o zi. Dacă în Ungaria şi Polonia găsim blocuri operatorii la tot pasul, este o mare bucurie că şi noi putem avea o clinică la astfel de standarde. Media de spitalizare în unităţile sanitare de stat este de patru zile, aici mult mai puţin. Avantajul pacientului este că nu trebuie să îşi mai facă griji că va fi supus activităţii microbiene din majoritatea spitalelor de stat", a declarat şeful Clinicii de Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, prof. univ. dr. Vasile Sîrbu. Pe de altă parte, directorul MACTA, conf. univ. dr. Octavian Unc, a precizat că primele cinci intervenţii chirurgicale sînt programate la sfîrşitul acestei săptămîni, unitatea fiind pe ultima sută de metri în finalizarea documentaţiei de funcţionare. "Pacienţii trebuie să ştie că în costurile de operaţie sînt incluse toate cheltuielile legate de seturile de analize, serviciile de cazare şi recuperare. Cu toate că în multe unităţi din ţară preţurile sînt destul de ridicate, tarifele noastre merg de la 1.000 de lei pentru scoaterea unui apendice, la 2.500 de lei în cazul unei colecisectomii. Trebuie remarcat faptul că oamenii nu trebuie să mai acorde mici atenţii cadrelor medicale care i-au îngrijit, acest lucru se va face doar cu avizul conducerii clinicii", a încheiat dr. Unc.