Prima Conferinţă Naţională de Presă din România

Prima Conferinţă Naţională a Presei din România are loc astăzi, 11 septembrie, la Bucureşti. Evenimentul, un exerciţiu de inovaţie în premieră pentru media din România, are ca temă „Ziarele şi New Media în Dialog cu Viitorul” şi este organizat de Media Management Institute şi Freedom House, în parteneriat cu Asociaţia Mondială a Ziarelor şi IFRA. Conferinţa doreşte să puncteze unele dintre cele mai importante aspecte ale pieţei de presă din România şi din lume, cum ar fi: ameninţarea Internetului, ziarele gratuite, blogurile, publicitatea modernă, fenomenele multimedia. În cadrul evenimentului vor susţine prezentări pe subiectele puse în discuţie personalităţi cunoscute din industria presei din România şi din lume. De exemplu, Jim Chisholm (a lucrat pentru organizaţii precum „Financial Times”, “The Guardian”, “The Daily Telegraph”, “Le Monde”, “Komsomolskaya Pravda” etc şi Comisia Europeană, fiind recunoscut drept cel mai mare expert în strategie şi dezvoltare de presă din lume) va vorbi despre strategie şi succes în industria ziarelor. Cristian Tudor Popescu, preşedintele Clubului Român de Presă şi director al cotidianului „Gândul”, va vorbi, în calitate de chairman al conferinţei, despre necesitatea inovaţiei şi schimbării în presa tradiţională, Alexander Theobald, CEO Ringier România şi Ungaria, va dezbate un fenomen global - cotidienele gratuite - cu un studiu de caz pe „Compact”, ziarul gratuit al bucureştenilor, iar Dragoş Stanca, director general “Publishing, Print & Online Realitatea-Caţavencu”, va aborda tema convergenţei, a brandurilor transmedia şi multimedia şi a presei scrise într-un conglomerat media, în condiţiile în care presa nu mai înseamnă doar „hîrtie”. Evenimentul va fi susţinut şi de organizaţiile profesionale, patronale şi non-guvernamentale din România, implicate în procesul de dezvoltare a presei libere şi impunerii standardelor de profesionalism în domeniu: Clubul Român de Presă, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia Patronală a Editorilor Locali. Asociaţia Mondială a Ziarelor (World Association of Newspapers - WAN) este cea mai prestigioasă instituţie de presă din lume, reprezentînd peste 18.000 de publicaţii, în timp ce IFRA este cea mai mare organizaţie din industria publishingului, cu birouri şi sucursale în peste 70 de ţări.