Prima confruntare din 2010 pentru CS Tomis

După o pauză de două luni, Liga Naţională de handbal feminin revine în actualitate în acest sfârşit de săptămână. Cu o echipă ce a suferit transformări inclusiv în această pauză, CS Tomis Constanţa porneşte optimistă la drum în noul an. Prima partidă din 2010 pentru CS Tomis are loc sâmbătă, de la ora 13.00, când în Sala Sporturilor din Constanţa urmează să sosească una dintre cele mai arţăgoase echipe din campionatul intern, HCM Roman. Handbalistele constănţene speră la un debut cu dreptul, mai ales după startul slab înregistrat în acest sezon, care a trimis-o în partea inferioară a clasamentului. „După două luni de pauză echipa arată cu totul altfel. La reluarea campionatul vom întâlni o echipă puternică. HCM Roman este o formaţie bătăioasă, dar fetele par pregătite pentru acest meci şi hotărâte să obţină un rezultat bun”, a declarat antrenorul Goran Kurtes, care crede că pauza din campionat i-a priit echipei sale. „A fost o perioadă foartă bună pentru noi. Fetele au stat mult timp împreună şi s-au acomodat unele cu altele, iar acest lucru s-a văzut şi în meciurile amicale”, a spus Kurtes. Partida cu HCM Roman se anunţă însă una extrem de dificilă. Cu doar două înfrângeri suferite în primele opt etape disputate până acum, echipa antrenată de Cornel Bădulescu ocupă poziţia a patra în clasament, cu 11p, şi se anunţă o nucă tare, mai ales prin internaţionala Mihaela Tivadar. „Roman are jucătoare bune, iar printre ele se numără şi Mihaela Tivadar, care joacă în echipa naţională. Are multă experienţă, iar noi va trebui să ne dăruim total în faza de apărare pentru a câştiga”, a avertizat Goran Kurtes. „Tivadar a fost colegă cu mine şi la Rulmentul Braşov şi o cunosc foarte bine. Cu siguranţă vom găsi soluţii să o anihilăm. Cel mai mult va conta cât de mult vom reuşi să ne apărăm, pentru că aici se va decide câştigătoarea”, a spus Aneta Barcan.

Celelalte partide ale etapei: Rapid Bucureşti - Ştiinţa Bacău; HCM Baia Mare - Dunărea Brăila; U. Reşiţa - Rulmentul Braşov; Oţelul Galaţi - HCM Buzău. Vineri s-a disputat meciul HC Zalău - U. Jolidon Cluj 27-24, iar marţi întâlnirea Oltchim - CSM Cetate Deva 34-18.

Clasament

1. Oltchim 9 9 0 0 324-208 18

2. HC Zalău 9 6 1 2 247-222 13

3. HCM Baia Mare 8 6 0 2 254-206 12

4. U. Cluj-Napoca 9 6 0 3 235-206 12

5. HCM Roman 8 5 1 2 216-189 11

6. Dunărea Brăila 8 4 1 3 250-223 9

7. Cetate Deva 9 4 0 5 247-261 8

8. Oţelul Galaţi 8 4 0 4 205-220 8

9. Rulmentul* 8 4 0 4 219-213 7

10. CS TOMIS 8 3 0 5 211-206 6

11. U. Reşiţa 8 2 1 5 199-212 5

12. HCM Buzău* 8 2 1 5 206-248 4

13. Ştiinţa Bacău 8 0 1 7 191-254 1

14. Rapid 8 0 0 8 189-325 0

* - Echipele Rulmentul Braşov şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct