Prima constănţeancă cercetător în nanotehnologie!

Munca şi ambiţia înseamnă performanţă! Acestea sunt două dintre atributele care o ghidează în viaţă pe constănţeanca Alexandra Grigore, o viitoare cercetătoare în nanotehnologie! Deşi are doar 28 de ani, a reuşit performanţe de neegalat pentru un tânăr. A urmat în paralel cursurile a două facultăţi: Universitatea Politehnică şi Academia de Studii Economice din Bucureşti. În acest timp a lucrat la mai multe proiecte de cercetare. Rezultatele deosebite au ajutat-o să obţină o bursă pentru masterat în Germania, la Friedrich-Alexander University Erlangen - Nürnberg, pe specializarea nanotehnologie şi biotehnologie, un domeniu foarte puţin dezvoltat în ţara noastră. A învăţat singură limba germană. A descoperit o lume nouă, total diferită de sistemul de educaţie din România. S-a bucurat că multe din cunoştinţele acumulate în facultate au ajutat-o la cursurile post-universitare. Ea este singura româncă ce a reuşit performanţa de a urma în Germania un master într-un domeniu inovator, înfiinţat de doar şapte ani. A finalizat masteratul cu notă maximă, câştigând premiul „DAAD” pentru cel mai bun student internaţional din universitate. Pentru obţinerea primului loc a fost în competiţie cu mai mulţi studenţi, dar a reuşit să-i depăşească.

PRINTRE CEI MAI BUNI 50 DE STUDENŢI Anul trecut a mai bifat o reuşită în palmaresul său. A obţinut prestigioasa bursă pentru doctorat a Fundaţiei Bill and Melinda Gates pentru Universitatea Cambridge din Londra. Primeşte 13.000 de lire pe an care îi acoperă studiile, plus alte cheltuieli legate de cazare şi mâncare. Ea a mărturisit că 4.500 de candidaţi din toată lumea au aplicat pentru a obţine această bursă, dintre care au fost admişi cei mai buni 50, printre care s-a numărat şi ea. „În urmă cu doi ani, când am obţinut bursa, am fost trei studenţi din România care am obţinut această performanţă şi nimeni altcineva din Europa de Vest. De obicei sunt selectaţi studenţi din întreaga lume, însă în anul meu a fost diferit. În plus, au mai fost şi trei studenţi din India admişi”, a mai spus Alexandra. Ea a completat că bursa are şi un aspect social şi tinerii selectaţi au sarcina de a contribui la dezvoltarea lumii.

ALEXANDRA ŞI-A DESCOPERIT PASIUNEA ŞI CURIOZITATEA PENTRU CHIMIE ÎN ŞCOALA GENERALĂ, ÎNSĂ A CONTAT ŞI „MOŞTENIREA GENETICĂ”, MAMA FIIND CHIMISTĂ, IAR TATĂL - INGINER. ÎN FACULTATE A DESCOPERIT ŞI NANOTEHNOLOGIA. „S-A ÎNDRĂGOSTIT” DE EA ŞI A DECIS CA MASTERUL ŞI DOCTORATUL SĂ FIE AXATE PE ACEST DOMENIU INOVATOR.

„NU MĂ AŞTEPTAM SĂ INTRU LA DOCTORAT LA CAMBRIDGE” Acum, ea este în anul II la doctorat în Anglia, tot în specializarea nanotehnologie. A avut de ales între Anglia şi Spania. Ştia cele două limbi străine şi s-a gândit că aşa îi va fi mai uşor. „Nu mă aşteptam să intru la doctorat la Cambridge. Dar am ales să continui pentru că am obţinut bursa Bill and Melinda Gates. În total suntem 12. Nu este un doctorat tradiţional. În primul an am participat la un training, iar din al doilea am început lucrarea de doctorat. Nanotehnologia este un domeniu interdisciplinar care include, printre altele, fizică, chimie, biologie şi ştiinţa materialelor”, a spus tânăra cercetătoare. Proiectul său de doctorat se axează pe construirea unui aparat RMN (rezonanţă magnetică nucleară) portabil pentru detectarea bacteriilor patogene în mediile cu resurse limitate. În acelaşi timp, împreună cu alţi colegi, a înfiinţat o companie cu specific social, cu scopul de a dezvolta un dispozitiv de scanare a amprentelor pentru monitorizarea pacienţilor în ţările în curs de dezvoltare.

„DIN FERICIRE, EXISTĂ SKYPE” Părinţii tinerei cercetătoare sunt mai mult decât mândri de performanţele Alexandrei. Ei au fost susţinătorii numărul 1 în toate activităţile fetei. Mama sa, Monica Grigore, a declarat că, iniţial, s-a opus ca Alexandra să aibă o meserie în chimie, pentru că ştie cum e să lucrezi într-un mediu toxic, însă pasiunea a fost mai mare. „Am încurajat-o să plece pentru că mi-am dat seama de potenţialul ei, încrederea pe care o avea în ea şi posibilităţile de instruire în afară, care sunt mai bune decât în ţara noastră”, a declarat, mândră, mama sa. Ea a admis că atunci când Alexandra este plecată îi este greu, dar, „din fericire, există Skype”, care le dă posibilitatea să se vadă şi să vorbească. Într-un fel s-au obişnuit cu plecările ei şi cu pauzele mai lungi. Chiar ar fi de acord ca ea să rămână peste hotare, pentru că este conştientă de posibilităţile limitate din ţara noastră.

„VREAU SĂ FAC O DESCOPERIRE CARE SĂ AJUTE OMENIREA” Cum era de aşteptat, Alexandra nu are de gând să rămână în România. Visul ei este să lucreze în sănătate, pe diagnosticare, în ţările în curs de dezvoltare din America de Sud sau Africa. Spune că, după ce termină doctoratul în Anglia, are de gând să se stabilească peste hotare, unde, cel mai probabil, va rămâne câţiva ani. „Vreau să aflu nevoile oamenilor din ţările în curs de dezvoltare şi să fac o descoperire care să ajute omenirea”, a mărturisit tânăra cercetătoare. Ea ia în calcul şi întoarcerea în România, dar abia după vreo zece ani, când speră că se va pune mai mult accent pe cercetare. E conştientă că acum nu are nicio şansă, pentru că nanotehnologia este la început de drum în ţara noastră. Totodată, şi sistemul de învăţământ din România mai are nevoie de ani buni până va ajunge la dotările celui din ţări precum Germania sau Anglia.

Trei constănţeni finalişti la LSRS

Performanţele Alexandrei au ajuns şi la „urechile” Ligii Studenţilor Români din Străinătate (LSRS). Ea împreună cu alţi doi elevi constănţeni (Sonia Cristina Coman şi Sergiu Iliev) sunt finalişti la o serie de categorii datorită performanţelor obţinute peste hotare. De altfel, Alexandra va fi astăzi prezentă la Gala Studenţilor Români din Străinătate, unde vor fi desemnaţi câştigători tinerii cu cele mai bune rezultate pe plan academic şi extracurricular în străinătate. Evenimentul se va desfăşura de la ora 18.00, la Palatul Parlamentului. Cea de-a cincea ediţie a Galei va reuni aproximativ 1.000 de studenţi, absolvenţi, personalităţi ale societăţii româneşti, diplomaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile.