Primă de casare auto la achiziţiile în leasing sau cu credit

Persoanele care înlocuiesc maşinile prin programul “Rabla” vor putea folosi leasingul şi creditul pentru finanţarea achiziţiei, potrivit unui ordin al ministrului Mediului, care mai stabileşte că un proprietar poate beneficia de prima de la stat pentru fiecare autovehicul casat. Totodată, programul “Rabla” a fost extins, prin introducerea primei de casare şi pentru vehiculele comerciale uşoare, potrivit unui ordin al ministrului Mediului publicat, ieri, în Monitorul Oficial. Producătorii şi importatorii de autoutilitare uşoare pot depune pînă la 15 august cereri de înscriere pentru participarea la cea de-a treia etapă a programului. “Prima de casare se scade de către producătorul validat din preţul autovehiculului nou, diferenţa fiind asigurată de proprietar din surse financiare proprii, inclusiv credite bancare sau prin finanţare în baza unui contract de leasing financiar”, se arată în ordin. Menţionăm că programul “Rabla” s-a adresat pînă acum doar cumpărătorilor care dispuneau de surse financiare proprii pentru achiziţia maşinii. De asemenea, un proprietar poate beneficia de mai multe prime de casare, prin achiziţionarea mai multor autovehicule noi, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de maşini uzate, precizează actul normativ. Pînă în prezent, un proprietar putea beneficia de o singură primă de casare, în schimbul scoaterii din uz a unei maşini mai vechi de zece ani. Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) a cerut instituţiilor statului, în repetate rînduri, să permită finanţările prin leasing pentru persoanele care doresc să cumpere o maşină nouă prin programul “Rabla”, măsură care ar putea contracara dificultăţile pe care le întîmpină potenţialii clienţi în obţinerea de credite. Amintim că numărul total de locuri pentru programul de înlocuire a parcului auto naţional a crescut în acest an la 60.000, de la 40.000 în 2008, iar prima de casare a urcat de la 3.000 lei la 3.800 lei. Fondurile pentru programul din acest an totalizează 228 de milioane de lei. Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a validat participarea a 134 de producători, importatori şi distribuitori de maşini în etapa a doua din acest an a programului, fiind primiţi doar cei care au epuizat cel puţin 80% din nivelul alocat în prima fază. În prima etapă au fost vîndute 12.064 maşini, dintr-un total planificat de 20.000 unităţi. Etapa a doua se va încheia pe 31 august şi sînt disponibile 27.936 de maşini, (dintre care 7.936 sînt cele care nu au fost vîndute în prima etapă). Suma alocată de AFM pentru acestă etapă este de 106 milioane lei. Ultima etapă din acest an se va desfăşura între 1 septembrie şi 11 decembrie. Reamintim că vînzările de automobile noi din România au căzut cu 49,2% în primele cinci luni, la 57.894 unităţi, potrivit datelor APIA.