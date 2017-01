Prima de meciuri... pentru RCJ Farul

"Vacanţa a trecut! De fapt, nici nu am avut vacanţă”, caracteriza antrenorul Virgil Năstase perioada de pregătire a echipei în această vară. Într-adevăr, Divizia Naţională se reia mai rapid ca oricînd, lucru ce se datorează Cupei Mondiale franceze de anul viitor şi unei perioade mai mari de pregătire lăsate echipei naţionale. Aşadar, rugbyştii Farului au intrat deja în ultima săptămînă de pregătire, sîmbătă, 5 august, debutînd în noul sezon competiţional în deplasarea de la Iaşi. Pe ultima sută de metri, conducerea clubului constănţean a reuşit să realizeze cîteva transferuri importante, care speră să contribuie la reuşita primului obiectiv, calificarea în play-off-ul Diviziei Naţionale (în condiţiile în care campionatul experimentează un nou sistem competiţional, cu două grupe de şase echipe, dintre care primele trei se califică în play-off, următoarele căzînd în play-out). "Pe lîngă cei şase juniori pe care i-am cooptat în lotul nostru, am reuşit readucerea unor jucători care au evoluat în campionatul francez, precum Marius Codea, Cornel Enciu şi Nicolae Mocanu. Piesele de rezistenţă vor veni în perioada imediat următoare... doi georgieni valoroşi, Laşa Avaladze (linia a doua) şi Laşa Tavarkiladze (linia a treia), dar şi doi jucători fijieni, pentru care am făcut toate demersurile necesare şi îi aştept din clipă în clipă”, a declarat directorul executiv Aurelian Arghir. "E minunat să revin acasă... M-a durut sufletul cît am jucat în Franţa, văzînd ce se întîmplă aici. Sper ca împreună cu noii colegi să readucem Farul unde a fost. Este exclus să luptăm pentru titlu în acest sezon, dar eu zic că un loc în primele patru ne este la îndemînă”, a declarat mijlocaşul la grămadă Marius Codea, rugbyst care a mai evoluat la Farul în perioada 1996-2003, dar care, chinuit de o accidentare nu va redebuta la Iaşi. În această vară, formaţia noastră s-a despărţit de primii rugbyşti georgieni care au evoluat vreodată în campionatul nostru, pilierii Jgenti, Sanikidze şi linia a doua Mchedlishvili (pe lîngă Fînaru, Cătrună şi Manole). În aceste condiţii, antrenorii Virgil Năstase şi Florea Opriş, care vor pregăti echipa în debutul sezonului, au mari probleme în a trimite pe teren o linie întîi competitivă, mai ales că şi talonerul Anghel este accidentat.

Australianul Nixon vine la sfîrşitul verii

Cît despre antrenorul care a condus o săptămînă antrenamentele echipei, australianul James Paul Nixon, acesta va sosi la sfîrşitul lunii... şi nu cu mîna goală, ne-a asigurat directorul Arghir: "Mi-a trimis contractul semnat de avocatul său, aşa cum ne-am înţeles şi cel mai tîziu la începutul lunii septembrie va sosi în România. Mi-a spus că va veni cu doi jucători din Australia, o linie a doua şi o uvertură”. În aceste condiţii, echipa va fi condusă în primele trei etape de tehnicienii sezonului trecut. "Din punct de vedere fizic, jucătorii sînt pregătiţi să atace noul campionat. Aşa cum se prezintă echipa noastră, Iaşiul va fi principala contracandidată pentru locul al treilea, ultimul calificant în prima grupă valorică. Va fi un meci dificil, victoria nefiind asigurată doar dacă urcăm în autocarul pentru Iaşi”, a declarat Năstase, mai ales că echipa moldoveană a reuşit să bată Farul în finalul campionatului trecut. Pe lîngă cele două formaţii, seria a doua a Diviziei Naţionale mai cuprinde alte patru echipe din provincie: vicecampioana Contor Zenner Arad, finalista Cupei, Remin Baia Mare, nou-promovata Politehnica Timişoara (antrenată de ex-tehnicianul Farului, Rada Trnyancev) şi ultima clasată de anul trecut, Ştiinţa Petroşani. RCJ Farul Constanţa va pleca vineri spre capitala Moldovei, meciul cu Poli jucîndu-se sîmbătă dimineaţa, de la ora 10.00.