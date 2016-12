Prima deplasare pentru Săgeata

După ce a debutat cu dreptul în noul sezon al Ligii a II-a, Săgeata Năvodari dispută sâmbătă, de la ora 11.00, primul meci în deplasare din acest sezon, urmând să întâlnească una dintre nou-promovate, CS Balotești. Candidată la promovarea în prima ligă, echipa pregătită de Cătălin Anghel are o singură variantă - câștigarea celor trei puncte. „Va fi un meci dificil, pentru că întâlnim o nou-promovată, care va debuta cu această ocazie pe teren propriu. În plus, adversarii au făcut câteva achiziții importante pe ultima sută de metri, aducându-i pe Hristu Chiacu, care a evoluat în sezonul trecut chiar la Săgeata, și pe Orlando, fostul jucător de la Concordia Chiajna. Noi mergem însă la Balotești doar cu gândul la victorie, pentru că nu avem voie să facem pași greșiți”, a spus managerul general al grupării de pe litoral, Aurelian Băbuțan. Față de prima etapă, antrenorul Cătălin Anghel are la dispoziție întreg lotul de jucători, mijlocașul Milos Deletic fiind complet refăcut după accidentarea suferită în urmă cu două săptămâni, în timp ce fundașul Dușan Dunjic și mijlocașul Jose Cervera Hernandez au primit cartea verde și au drept de joc sâmbătă.

În cursul acestei săptămâni, năvodărenii au disputat și un joc amical contra echipei din Liga a IV-a Granitul Babadag, în care a evoluat o formație alcătuită din rezerve. Săgeata s-a impus cu scorul de 4-0, prin golurile marcate de Srdic, de două ori, Gorovei și Cervera. Antrenorul Cătălin Anghel a început în următoarea formulă: Gordin - Dușan, Ursu, Ed. Năstase, Iloie - Vagner, Cervera - M. Chițu, Stana, Gorovei - Srdic. După pauză au mai intrat Deletic și Vieru.