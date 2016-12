Prima deplasare pentru Săgeata, în Liga 1

Promovată în premieră în Liga 1, Săgeata Năvodari susţine azi, de la ora 19.00, primul meci în deplasare în Liga 1. Echipa pregătită de Tibor Selymes întâlneşte în etapa a 2-a pe FC Braşov, echipă care a pornit cu stângul în acest sezon, iar antrenorul năvodărenilor speră să rămână neînvins pe banca tehnică a grupării de pe litoral. Chiar dacă s-a declarat mulţumit de felul în care s-au prezentat elevii săi la meciul de debut, tehnicianul a anunţat că va face mai multe schimbări în echipa de start. „Este adevărat că am câştigat cu Mediaş, dar s-a întâmplat doar după ce am făcut câteva schimbări. De altfel, la mine contează mult felul în care jucătorii se pregătesc în săptămâna premergătoare partidei, nu cum au jucat cu o etapă înainte. Cine se antrenează cum trebuie şi merită să joace intră pe teren. Cine nu - stă pe bancă, lângă mine, sau merge în tribune”, a explicat Selymes. Unul dintre atuurile noului antrenor al năvodărenilor este organizarea, mai ales în defensivă. „Pregătesc fiecare meci cu gândul să nu primim gol. De altfel, pe unde am antrenat, mi-am propus să am o echipă bine organizată, care să muncească foarte bine. Toţi cei care intră pe teren, de la portar la atacant, trebuie să facă ambele faze. În plus, avem jucători care pot face diferenţa în orice moment”, a adăugat Selymes. Tehnicianul crede că va fi un sezon echilibrat în zona inferioară a clasamentului, însă vor fi câteva echipe care se vor distanţa în frunte: „Sunt patru-cinci echipe foarte puternice, care au investit mulţi bani şi se vor distanţa, dar sunt sigur că va fi şi o surpriză”.

BRAŞOVENII VOR VICTORIA. De partea cealaltă, gazdele au obiectiv clar cele trei puncte, orice alt rezultat fiind considerat un eşec. „Cu tot respectul pentru echipa din Năvodari, noi trebuie să arătăm altceva în acest meciul şi să câştigăm cele trei puncte. Indiferent de ce adversar am fi întâlnit, ţinta noastră ar fi fost aceeaşi, victoria. Trebuie să arătăm acea faţă cu care ne-am obişnuit fanii. Am mare încredere în valoarea individuală şi colectivă a echipei noastre şi sunt convins că putem câştiga acest meci. Avem tot ce ne trebuie pentru a tranşa în favoarea noastră, fără dubii, partida. Întâlnim o nou-promovată care a debutat cu dreptul în Liga 1, care are entuziasm. Vom ţine cont de aceste aspecte, dar vom pregăti acest meci cu gândul doar la un succes. Vom juca ofensiv, pentru a marca”, a avertizat antrenorul Adrian Szabo.

Echipa probabilă pentru Săgeata Năvodari (antrenor Tibor Selymes): Panagopoulos - Peteleu, Fl. Popa, Cr. Munteanu, I. Filip - Florean, N'Doye, Muzac - S. Chiţu, V. Dinu Tigoianu.