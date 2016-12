Prima deplasare pentru Viitorul

Cu moralul ridicat după startul excelent de campionat, Viitorul Constanţa îşi face mari speranţe înaintea primului meci disputat în deplasare de formaţia constănţeană în Liga a II-a. Elevii lui Cătălin Anghel şi Norbert Niţă dau piept sâmbătă, de la ora 11.00, cu Astra Giurgiu, formaţia secundă a celor de la Astra Ploieşti. Misiunea oaspeţilor se anunţă însă dificilă, întrucât giurgiuvenii se vor întări cu mai mulţi jucători de la surata mai mare. Chiar şi aşa, obiectivul pentru partida de la Giurgiu rămâne câştigarea celor trei puncte. „Indiferent de numele adversarului, mergem cu gândul să câştigăm”, a spus antrenorul principal Cătălin Anghel. Tehnicianul constănţean are la dispoziţie întreg lotul, cu excepţia lui Stere Banioti, suspendat. „Încă nu ştim ce forţă avem, pentru că în prima etapă, la jocul cu Farul, am întâlnit o echipă care doar ce se reunise şi nu era pusă la punct cu pregătirea. Ne va fi greu la Giurgiu, pentru că Astra are o echipă solidă, cu multă experienţă, dar nu ne temem”, a adăugat Paul Peniu, preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. Echipa probabilă de start a Viitorului: Vlas - Ninu, I. Posteucă, M. Rusu, I. Călin - Benzar, Larie, Păcuraru - A. Chiţu, Pantelie, Cristocea.