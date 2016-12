Prima dezbatere televizată între Hillary Clinton și Donald Trump

Universitatea Hofstra din statul american New York a fost gazda primei dezbateri televizate dintre principalii candidați la președinția SUA, democrata Hillary Clinton și republicanul Donald Trump. Evenimentul, programat pe durata a 90 de minute, a început luni la ora locală 21.00 (marți, 4.00, ora României). Până la alegerile din 8 noiembrie, vor mai urma două confruntări față în față între cei doi, reamintește Reuters.

Așteptările mass-media au fost uriașe: este posibil ca audiența în SUA să fi fost în jur de 100 de milioane de telespectatori, comparabilă cu a unei finale a campionatului de fotbal american. Recordul de până acum în materie de confruntări electorale la TV este de 80 de milioane de telespectatori, la dezbaterea din 1980 dintre democratul Jimmy Carter, aflat la finalul mandatului prezidențial, și republicanul Ronald Reagan, care avea să-i urmeze la Casa Albă.

A fost un show împărțit în șase segmente de câte 15 minute, separate de calupuri publicitare. Spre deosebire de competițiile interne pentru desemnarea candidaților celor două partide — democrat și republican — publicul nu a avut dreptul să intervină, nici măcar să aplaude.

Moderator a fost Lester Holt de la NBC News. Pentru a stabili ordinea candidaților, s-a dat cu banul. Clinton a câștigat și a ales să răspundă prima. Ea a avut la dispoziție două minute, urmate de un interval egal pentru Trump. În următorul segment de un sfert de oră, ordinea s-a inversat. Stafful de campanie al democratei ar fi preferat ca moderatorul să corecteze afirmațiile false ale celor doi candidați, în timp ce republicanul susținea că fiecare ar trebui să îl corecteze pe celălalt.

Donald Trump a renunțat, se pare, la ideea de a o invita în public, în primul rând, pe Gennifer Flowers, amanta din tinerețe a fostului președinte Bill Clinton, soțul candidatei democrate de acum.

AFIRMAȚII TENDENȚIOASE ȘI ATACURI PERSONALE DURE

Cei doi candidați la președinția Statelor Unite au discutat despre economie, terorism și situația minorităților, dezbaterea fiind marcată de numeroase afirmații tendențioase și atacuri personale dure.

Hillary Clinton l-a acuzat pe Trump de rasism, sexism și a insinuat că republicanul s-ar face vinovat de evaziune fiscală, acesta refuzând să facă publice documentele privind situația sa financiară.

Trump a acuzat China pentru devalorizarea dolarului american și pierderea unor locuri de muncă în SUA. Clinton a afirmat că Trump are sensul de "trump up" (a înșela), cu referire la teoria economică a efectului de cascadă (trickle down), susținută de dreapta, potrivit căreia bunăstarea celor mai bogați se transmite celor mai săraci prin crearea locurilor de muncă, stimularea cererii și venituri mai mari pentru salariați.

Trump a continuat cu o critică a tratatului de liber schimb în America de Nord (NAFTA) și a afirmat că adversara sa ar fi trebuit să se ocupe de multă vreme de această problemă.

El a afirmat că planul său economic include reduceri "extraordinare" ale taxelor, care vor crea locuri de muncă în număr "nemaivăzut de la Ronald Reagan".

În replica sa pe teme economice, Clinton a afirmat că "nu așa vom crește economia" și că programul lui Trump este de fapt "cea mai extermă versiune": de reducerile de taxe ar urma să beneficieze câteva procente dintre americani, cei mai bogați.

A urmat o dispută de politică externă. Trump a ironizat-o pe Clinton fiindcă a postat pe internet modul în care ar urma să lupte cu gruparea jihadistă Stat Islamic, dacă va fi aleasă.

Trump a mai afirmat că planul economic al lui Clinton este "doar vorbărie, fără acțiune; sună bine, dar nu va funcționa niciodată". El a criticat Federal Reserve, banca centrală a Statelor Unite, despre care a spus că nu își face treaba și este prea politizată.

Cu privire la relațiile inter-rasiale, Trump a afirmat că țara are nevoie de "lege și ordine" și că americanii de origine africană și hispanică "trăiesc în iad", fiind expuși pericolului de fi împușcați când merg pur și simplu pe stradă — aluzie la numeroasele incidente în care suspecți de culoare au căzut sub gloanțele poliției.

Cei doi candidați s-au întrerupt unul pe celălalt de mai multe ori și s-au acuzat reciproc de distorsionarea faptelor și de emiterea unor afirmații neadevărate, în timp ce moderatorul Lester Holt a făcut eforturi să îi tempereze.

Primele comentarii și primele sondaje dădeau avantaj lui Hillary Clinton. Canalul CNN a intervievat 521 de alegători potențiali, care au considerat 62% față de 27% că Hillary Clinton a câștigat dezbaterea.