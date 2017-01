Prima dezinsecţie totală a Spitalului Judeţean

Plîngerile pacienţilor şi ale cadrelor medicale privind faptul că Spitalul Judeţean Constanţa a fost împînzit de gîndaci au avut, în sfîrşit, ecou. Începînd de ieri, de la primele ore ale dimineţii, o echipă a unei societăţi bucureştene a început dezinsecţia unităţii spitaliceşti. Acţiunea, care este preconizată să se încheie astăzi, este, după cum au arătat membrii conducerii spitalului, prima de această amploare, de la darea în funcţiune a spitalului. "Pînă acum, se făcea cîte o dezinsecţie acolo unde se ştia că sînt probleme, fiecare stropea pe secţia lui. De data aceasta însă, s-a vrut acoperirea întregului spital, fiind dezinfectat fiecare salon, sălile de operaţie, holurile, chiar şi subsolul", a declarat Florin Enuc, directorul administrativ al Spitalului Judeţean Constanţa. Mai mult, conducerea spitalului a avut un motiv în plus să se "bucure" de această dezinfecţie: nu a fost nevoie să se scoată niciun leu de la bugetul unităţii spitaliceşti, atît substanţa cît şi mîna de lucru fiind pusă la dispoziţie gratuit de firma bucureşteană, în condiţiile în care, costurile unei astfel de operaţiuni se ridică la cîteva zeci de mii de euro. Se pare că această donaţie a fost oferită după ce dr. Corneliu Neagoe, a ieşit în presă, afirmînd că s-a văzut nevoit să scoată gîndacii chiar şi din gura copiilor. "A fost o donaţie din partea acestei societăţi, costurile exacte nu le ştim încă, abia la final urmează să se facă un calcul, în funcţie de cîtă substanţa s-a folosit", a arătat Florin Enuc. La ora 6.00 dimineaţă, echipa din Capitală a început dezinsecţia de la etajul al nouălea al spitalui, şi nu a trebuit să treacă prea mult timp să se convingă că muncă lor nu este în zadar: numeroşi gîndaci au început să iasă de sub ţevi şi de prin spatele chiuvetelor, sau de prin crăpăturile pereţilor. Priveliştea, care nu-i mai şochează de mult pe cei care au ajuns prin Spitalul Judeţean Constanţa, a fost urmărită şi de dr. Ioan Tofolean, directorul spitalului. "Am văzut cum începuseră să iasă gîndacii de prin colţuri, asta înseamnă că această dezinfecţie îşi face efectul", a declarat acesta. Cei mai mulţumiţi au fost însă pacienţii spitalului, care spun că nu vor mai trebui să se teamă că, noapte de noapte, vor trebui să suporte insectele care ajunseseră să se plimbe chiar şi prin paturi. Deşi iniţial se vehicula ideea că procesul de dezinsecţie va încurca activitatea medicală din cadrul unităţii spitaliceşti, pînă la urmă, nu a mai fost nevoie nici de evacuarea pacienţilor din saloane, şi nici de amînarea operaţiilor. "Nu am evacuat nici mamele, nici nou-născuţii din saloane, căci substanţa folosită nu este una toxică", a afirmat Ioana Lazăr, asistenta şefă în cadrul Clinicii de Obstetrică Ginecologie. Totodată, dr. Constantin Tica, şeful Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a subliniat că echipa de dezinsecţie s-a oferit să dezinfecteze sălile de operaţie chiar şi pe timpul nopţii, pentru a nu fi aduse modificări programului de lucru. Potrivit dr. Ioan Tofolean, în vreme ce pe holuri substanţa de dezinsecţie, "super impact", a fost stropită cu ajutorul pompelor, în saloane a fost folosită o substanţă gel, ce are un grad de toxicitate redus. Totodată, în cadrul acestei operaţiuni de dezinfecţie, în fiecare încăpere a spitalului au fost aşezate capcane pentru gîndaci. De menţionat că echipa bucureşteană va reveni la Spitalul Judeţean, pentru o a două rundă de dezinsecţie, cînd prioritare vor fi saloanele şi secţiile unde vor fi depistaţi cei mai mulţi gîndaci. Conducerea spitalului spune că această metodă de deratizare a mai fost folosită şi în alte spitale din ţară, precum Spitalul Baltazar din Bucureşti, Spitalul Judeţean Craioava, dar şi Spitalul Municipal Medgidia. Singurii nemulţumiţi de această deratizare au fost rudele pacienţilor, care au fost împiedicaţi să intre în spital, ei fiind nevoiţi să trimită mesaje sau pachete pacienţilor prin intermediul paznicilor.