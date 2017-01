Prima eclipsă de Lună din acest an

Anul 2009 este unul special pentru astronomi, fiind declarat Anul Internaţional al Astronomiei. 2009 va fi marcat de o mulţime de manifestări cu caracter astronomic la nivel mondial, printre care şi şase eclipse: două eclipse de Soare (26 ianuarie - eclipsă inelară, 22 iulie - eclipsă totală) şi patru eclipse de Lună (9 februarie, 7 iulie şi 6 august - eclipse prin penumbră, 31 decembrie - eclipsă parţială). Specialiştii din cadrul secţiei Planetariu a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa spun că o eclipsă de Lună are loc atunci cînd Luna, în mişcarea sa în jurul Pămîntului, intră în umbra acestuia. Fenomenul are loc cînd Soarele, Pămîntul şi Luna sînt perfect sau aproape aliniate, planeta Pămînt situîndu-se în poziţia centrală. “Fenomenul de eclipsă poate să apară la oricare dintre planetele care posedă sateliţi, dar devine deosebit de spectaculos şi interesant atunci cînd este vorba de Pămînt şi de satelitul său natural, Luna. Prima eclipsă de Lună a anului 2009 a putut fi observată din vestul Americii de Nord, Pacific, Australia, Asia, estul Africii şi Europei, fiind o eclipsă prin penumbră“, a declarat specialistul Planetariului Constanţa, Simona Cosneanu. În ţara noastră, eclipsa a putut fi observată cu dificultate, pentru că, la răsăritul Lunii, aceasta a fost acoperită de penumbră terestră sub un raport de 45%, procentajul scăzînd continuu. “Eclipsa a putut fi observată din Constanţa între orele 17h28m şi 18h35m. De aceea, eclipsa de ieri, nu prezintă mare interes pentru România. Cei care însă s-au oprit cu privirea asupra acestui astru au putut observa şi planeta Saturn“, a mai spus Cosneanu.