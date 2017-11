Asociația Județeană de Oină Constanța, în colaborare cu Federaţia Română de Oină (FRO), Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Primăria Hârșova, organizează marți, 14 noiembrie, la Hârșova, prima ediție a Cupei Dobrogei la oină în sală. Competiția face parte din ansamblul activităților dedicate sărbătoririi Zilei Dobrogei.

În turneul rezervat sportivilor până în 14 ani s-au înscris nouă echipe (șase de băieți și trei de fete) din cele două județe. ,,Federaţia Română de Oină felicită organizatorii pentru această inițiativă și dorește succes tuturor participanților! Numărul mare de echipe înscrise dovedește că oina este pe drumul cel bun. Creștem de la an la an și asta ne bucură”, a declarat Nicolae Dobre, președintele FRO.

SPICU HORIA, LOCUL 3 LA JUNIOARE III

Sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” din Zalău a găzduit în weekend Campionatul Naţional de oină în sală rezervat junioarelor II şi III, un eveniment organizat de Federaţia Română de Oină, Ministerul Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, în colaborare cu Primăria Zalău şi Şcoala Gimnazială Dragu. La junioare II s-au înscris nouă echipe care au fost împărțite în două grupe - Grupa A: Progresul Băilești, Dinamic Coruia, Spicu Horia, Univest Arad și Politehnica Cluj Napoca, Grupa B: Dacia Mioveni, Tisa Sighet, CS Siretul Bacău și Cleopatra Mamaia. Titlul de campioană a fost cucerit de Progresul Băilești, care a trecut finala mare de Dacia Mioveni, cu scorul de 6-2. În finala mică. Dinamic Coruia a învins formația Tisa Sighet, scor 4-0.

La junioare III au luptat pentru titlu tot nouă echipe împărțite în două grupe - Grupa A: Dacia Mioveni, Spicu Horia, Dinamic Coruia, Politehnica Cluj și Tisa Sighet, Grupa B: Progresul Băilești, Univest Arad, CS Siretul Bacău și Cleopatra Mamaia. Dacia Mioveni s-a impus în finala mare, 6-2 cu Progresul Băilești, iar Spicu Horia a câștigat finala mică, 4-0 cu Univest Arad.

„A fost o competiție foarte bună. Oina feminină are un viitor frumos. Ne bucurăm că am reușit să facem această competiție în județul Sălaj, prin care am readus sportul naţional la poalele Meseşului”, a spus Nicolae Dobre.

