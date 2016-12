Prima ediţie a “Talent Cup“ a debutat la Constanţa

La Hotelul “Iaki“ din staţiunea Mamaia a avut loc, ieri, conferinţa de presă prilejuită de prima ediţie a turneului “Talent Cup“ pentru echipe Under 17. Alături de fostul internaţional Gheorghe Hagi au mai fost prezenţi David Tristan Celador (antrenor principal Real Madrid), Antonio Solis (delegat FC Barcelona), Anil Sarifakioglu (reprezentant Galatasaray) şi Elena Frâncu (director DSJ). „Sunt încântat, fericit şi le mulţumesc celor de la Real Madrid, unde am jucat pentru prima dată în străinătate, celor de la FC Barcelona, unde am petrecut o perioadă foarte frumoasă din carieră, precum şi celor de la Galatasaray Istanbul, unde am jucat în ultimii cinci ani ai carierei. Le mulţumesc că au răspuns invitaţiei mele şi sper să nu îi dezamăgim. Este nevoie să facem totul pentru ca acest turneu să capete o stabilitate foarte bună şi să îl putem găzdui în fiecare an. Mulţumesc şi autorităţilor locale pentru sprijinul acordat în organizarea competiţiei şi sper să ne bucurăm cu toţii de fotbal. Obiectivul Academiei de a aduce nume mari la Constanţa a fost îndeplinit. Acest oraş merită partide de calitate. Real, Barca şi Galata sunt campioane care ne arată ce înseamnă să câştigi, iar eu am avut şansa de a trăi cu această mentalitate. Sunt mândru că pot face ceva pentru fotbal“, a fost mesajul lui Hagi către reprezentanţii a trei dintre cele mai iubite formaţii din lume. Prezent pentru prima oară în România, delegatul clubului FC Barcelona, Tonis Solis, şi-a manifestat dorinţa ca acest turneu să fie doar primul dintr-o serie care să facă cinste Constanţei. „Eu personal, precum şi clubul pe care îl reprezint, mulţumim celor care găzduiesc competiţia, dar şi celorlalte formaţii care au acceptat să participe. Dorinţa noastră este ca nivelul partidelor să fie cât mai ridicat. FC Barcelona nu se gândeşte la această categorie de vârstă să câştige titluri naţionale pentru că nu acesta este obiectivul. Noi trebuie să formăm jucători pentru prima echipă, chiar dacă nu toţi vor reuşi să facă acest pas. Am avut unii jucători care anul trecut au fost selecţionaţi la echipa naţională, însă ne gândim la viitor, la ce se va întâmpla de acum încolo“, a precizat Solis. Acelaşi principiu ghidează şi cluburile Real Madrid şi Galatasaray, mentalitatea fiind că jucătorul trebuie format să ajungă campion, să îşi dorească trofee când va ajunge la seniori. „Sperăm ca acest turneu de la Constanţa să devină o tradiţie. În ceea ce ne priveşte, am avut anul trecut şapte jucători la loturile naţionale, însă mai important este ce vom avea de acum încolo. Nu ne interesează în special câştigarea titlului naţional la această categorie de vârstă“, a declarat David Tristan Celador, antrenorul principal al “galacticilor“ madrileni. „Avem în acest moment cinci jucători la loturile naţioanle, însă la fel ca şi cei de la Real şi Barcelona, ne interesează mai mult ca jucătorii să poată ajunge, într-o zi, la prima echipă a clubului“, a afirmat şi reprezentantul lui Galatasaray, Anil Sarifakioglu. Nu în ultimul rând, directorul DSJ, Elena Frîncu, a transmis felicitări organizatorilor din partea preşedintelului Agenţiei Naţionale pentru Sport, Doina Melinte, şi din partea preşedintelului Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Octavian Morariu, precum şi oficialităţilor constănţene care au răspuns pozitiv în momentul solicitării sprijinului în organizarea turneului.

Ieri, în primul joc al turneului: Galatasaray Istanbul - FC Barcelona 2-1 (Emre Gemici 22, Erdi Guncan 36 / Gallardo 38). Al doilea meci, Academia “Gheorghe Hagi“ - Real Madrid, s-a disputat după închiderea ediţiei.

Programul partidelor - azi, ora 18.00: Real Madrid - FC Barcelona, ora 20.15: Academia “Gheorghe Hagi“ - Galatasaray Istanbul; mâine, ora 18.00: Real Madrid - Galatasaray Istanbul, ora 20.15: Academia “Gheorghe Hagi“ - FC Barcelona. Turneul “Talent Cup“ este organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Constanţa, alături de Fundaţia “Gheorghe Hagi“, cotidianul Telegraf fiind partener media al acestui eveniment.