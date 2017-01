Weekendul care tocmai s-a încheiat a marcat la Bărăganu prima ediţie a Zilelor Recoltei, sărbătoare prin care gospodarii celebrează sfârşitul unui nou an agricol. Duminică, agricultorii din comună au sărbătorit împreună după ce, din primăvară, fiecare şi-a îngrijit terenul pentru a-şi asigura proviziile pentru iarnă. Într-un cadru festiv, primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, împreună cu locuitorii din Bărăganu şi Lanurile au sărbătorit recolta bogată din acest an. „După căldura insuportabilă a verii, toamna şi-a făcut apariţia, oferindu-ne prilejul de a ne bucura de roadele sale. E primul an la Bărăganu când cetăţenii comunei sărbătoresc această zi şi sperăm să o putem organiza în fiecare an de acum înainte“, a declarat Titu Neague. Pentru a-i ajuta pe locuitorii din comună, primarul a oferit zilele trecute câte un sac de cartofi pentru fiecare familie. Evident că la sărbătoarea de la Bărăganu au venit artişti şi ansambluri de renume care, prin cântecele, lor au descreţit frunţile celor prezenţi.