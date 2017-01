Prima ediţie „Metalhead Meeting“ în România

Un eveniment important pentru iubitorii de metal rock din ţară va avea loc în această sâmbătă, la Arenele Romane din Bucureşti. Prima ediţie a festivalului „Metalhead Meeting” în România va debuta la ora 22.00 şi îi va prezenta publicului român pe artiştii unor trupe internaţionale, dar şi autohtone, precum Hypocrisy, Lake of Tears, HateSphere, Bucovina, Taine şi L.O.S.T. Preţurile biletelor care vor putea fi achiziţionate la intrare sunt de 95 de lei, la categoria B, şi 145 de lei, la categoria A.

Legendara trupă suedeză Hypocrisy, condusă de Peter Tagtgren, ajunge în premieră în România, în calitate de headliner. Hypocrisy a luat naştere în 1990, ca urmare a unei excursii a lui Tagtgren în Florida, unde l-a şi cunoscut pe Phil Fasciana, chitaristul formaţiei Malevolent Creation, căruia i-a promis că următoarea sa vizită în SUA va fi alături de o trupă. Debutul Hypocrisy a fost marcat de lansarea albumului „Penetralia”, în 1992, considerat unul dintre cele mai... brutale materiale de pe scena death metal europeană. Un an mai târziu a urmat „Pleasures of Molestation”, material ce a atras atenţia casei de discuri Nuclear Blast, alături de care Hypocrisy se bucură de o colaborare de aproape 20 de ani. „Obsesia” lui Tagtgren pentru extratereştri şi tot ce ţine de domeniul SF s-a materializat în albume ce au scris istorie pe scena internaţională, Hypocrisy ajungând rapid în elita death metal, concertând drept cap de afiş la cele mai importante evenimente de profil de pe mapamond. Show-ul Hypocrisy din România va promova ultimul album al trupei, „End of Disclosure”, însă pe scena de la Arenele Romane se vor auzi toate piesele „grele” care i-au consacrat pe suedezi.