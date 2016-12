Prima etapă în Liga a IV-a la fotbal

Sâmbătă s-a dat startul ediţiei 2011-2012 a Ligii a IV-a la fotbal, în prima etapă remarcând victoriile la scor obţinute de CS Agigea şi CS Peştera, precum şi numărul mare de goluri marcate în partidele Gloria Albeşti - CS Portul Constanţa şi CSO Ovidiu - Sparta Techirghiol.

Rezultate şi marcatori - Seria Est: Gloria Albeşti - CS Portul Constanţa 3-5 (Buligeanu 70, A. Enache 73, P. Anghel 81 / Ţigău 6, M. Măciucă 10, Curtnazâr 47, Leonte 75, Rotaru 90+1) - la juniori: 0-11, Viitorul Pecineaga - Victoria Cumpăna 1-2 (M. Croitoru 69 / Amariei 7, Olaru 17) - 0-1 - partidele s-au jucat la Cumpăna, Cariocas Constanţa - CS Agigea 1-5 (Ghiţă 55 / M. Nicolae 25, 37, 58, Fl. Nedelea 51, 57) - 7-0, GSIB Mangalia - Aurora 23 August 0-1 (Bejan 90) - 12-0, Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - AS Cogealac 3-0 (neprezentare) - 3-0 (neprezentare), CSO Ovidiu - Sparta Techirghiol 5-6 (L. Curt 32, 65, I. Zelcă 38, Mitrişi 44, 63 / Spătaru 1, 48, I. Stan 54, Curtmemet 59, Pavlicu 61, Ionescu 71) - 2-8; Seria Vest: Gloria Băneasa - Ştiinţa Poarta Albă 1-0 (Arău 18) - 0-1, Steaua Speranţei Siliştea - Perla Murfatlar 1-3 (Meaucă 43 / Marinescu 5-autogol, Nae 22, Mustafa 29) - 3-5, CS Peştera - CS Mihail Kogălniceanu 7-0 (Normambet 1, 12, 17, Hampu 28, 80, Ripert 43, Enis Cogali 46) - 5-5, Vulturii Cazino Constanţa - CS Cernavodă 1-3 (Vanghelici 8 / Ţenicu 31, Nan 31, Memet 81) - 0-13, Dacia Mircea Vodă - Carsium Hîrşova 3-0 (Rusu 1, G. Mitu 54, V. Ciobanu 61) - 1-0, Sport Prim Oltina - CS Carvăn Lipniţa 1-4 (C. Cotabiţă 32 / C. Tănase 26, 44, 53, Bleortz 36) - 5-2.

ETAPĂ INTERMEDIARĂ. Astăzi, de la ora 16.00 (juniorii) şi 18.00 (seniorii), se vor disputa partidele din etapa a 2-a, după următorul program - Seria Est: CS Portul Constanţa - Viitorul Pecineaga, Victoria Cumpăna - Cariocas Constanţa, CS Agigea - GSIB Mangalia, Aurora 23 August - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu, AS Cogealac - CSO Ovidiu, Sparta Techirghiol - Gloria Albeşti; Seria Vest: Ştiinţa Poarta Albă - Steaua Speranţei Siliştea, Perla Murfatlar - CS Peştera, CS Mihail Kogălniceanu - Vulturii Cazino Constanţa, CS Cernavodă - Dacia Mircea Vodă, Carsium Hîrşova - Sport Prim Oltina, CS Carvăn Lipniţa - Gloria Băneasa.

TROFEUL “DOGAN”. La finalul actualului sezon al Ligii a IV-a, cel mai bun jucător al echipei Steaua Speranţei Siliştea va primi Trofeul “Dogan”, trofeu acordat în memoria unuia dintre cei mai importanţi fotbalişti pe care i-a dat oraşul Medgidia, Dogan Abdulgani. Cel mai bun jucător la seniori va primi şi un cec în valoare de 1.000 de lei, iar cel mai bun junior, 500 de lei. La finalul fiecărui meci, observatorul delegat de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa va desemna cel mai bun jucător al echipei din Siliştea.