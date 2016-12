Prima evaluare a FMI în cadrul acordului cu România

Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internaţional (FMI) va discuta raportul privind prima evaluare a acordului stand-by cu România cel mai probabil în a doua parte a lunii septembrie, dar data finală nu a fost încă stabilită, a anunţat, ieri, instituţia financiară internaţională. Prima misiune a FMI pentru evaluarea acordului cu România, condusă de Jeffrey R. Franks, se va afla la Bucureşti în perioada 29 iulie - 10 august, se arată într-un comunicat al instituţiei financiare internaţionale. Misiunea va disemina propriile concluzii la finele perioadei de lucru. „Scopul misiunii este pregătirea unui raport care să evalueze programul economic stabilit cu România, susţinut de FMI, Uniunea Europeană, Banca Mondială şi alte instituţii financiare internaţionale. Consiliul Executiv al FMI va discuta acest raport şi va decide dacă prima evaluare poate fi încheiată”, se menţionează în comunicat. A doua tranşă a împrumutului de la FMI, de 1,718 miliarde drepturi speciale de tragere (aproape 1,9 miliarde euro la cursul de schimb de vineri, 24 iulie), poate fi plătită României cu condiţia finalizării primei evaluări a acordului. Potrivit memorandumului tehnic de înţelegere cu FMI, prima evaluare a acordului în board-ul instituţiei este programată pe 15 septembrie, în funcţie de rezultatele primei analize şi a performanţelor ţării pînă la jumătatea anului. Misiunea FMI se va întîlni cu autorităţile române, precum şi cu reprezentanţii sindicatelor, asociaţiilor de afaceri şi băncilor. În plus, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi Băncii Mondiale vor fi prezenţi la unele întîlniri ale misiunii FMI. „Prima misiune de reevaluare va începe lucrul în România miercuri, 29 iulie, şi va avea întîlnirile finale pe 10 august. În tot acest timp, delegaţia se va întîlni cu autorităţile române, sindicate, asociaţii de afaceri şi bănci”, a spus reprezentantul FMI pentru România şi Bulgaria, Tonny Lybek. El a afirmat că vizita face parte din misiunile regulate trimestriale de reevaluare şi are ca scop analiza îndeplinirii ţintelor negociate în acord, progresul care s-a realizat pe partea fiscală, în sistemul public de pensii şi în ceea ce priveşte monitorizarea companiilor de stat, în sensul de a reduce riscul acumulării de datorii. La negocierea acordului, în luna martie, autorităţile române şi misiunea FMI, condusă de Jeffrey Franks, au convenit criterii de performanţă pentru deficitul bugetar şi inflaţie, pornind de la un scenariu macroeconomic bazat pe o scădere a PIB cu 4,1% în acest an.