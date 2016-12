Prima expoziţie a anului

Galeriile de Artă „Amfora” întâmpină noul an printr-o expoziţie retrospectivă care va fi deschisă publicului iubitor de frumos joi, de la ora 17.00. Fiecare membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici „Amfora” este invitat să participe la această manifestare cu câte două lucrări reprezentative, create anul trecut. În acest fel, după cum a afirmat preşedintele „Amfora”, Vasilica Pop, manifestarea care va reuni lucrări de pictură, grafică, artă decorativă sau goblen se doreşte a fi „oglinda anului 2009”, un an bogat în evenimente plastice. Activitatea expoziţională a grupării de artişti s-a desfăşurat în 2009 într-un ritm extrem de dinamic: câte o manifestare plastică la două săptămâni. Membrii „Amfora” au avut un an bogat şi în deplasări, expoziţia „Marine”, găzduită în preajma Zilei Marinei de galeriile constănţene, fiind itinerată la Feteşti şi la Tulcea, locuri în care creaţiile plastice au fost foarte bine primite de către publicul larg. O altă expoziţie colectivă a fost, la rândul ei, itinerată la Cernavodă şi la Tuzla, iar Salonul de toamnă a fost deschis şi la Cobadin. În ceea ce priveşte excursiile de documentare, cei care au făcut o pasiune din creaţie au vizitat Muzeul „Dinu şi Sevasta Vintilă” din Topalu şi Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea. La aceste activităţi se adaugă şi participarea la tabăra de la Costineşti. Lucrările artiştilor care au participat la manifestarea culturală de amploare „101 zile de cultură la Costineşti”, inspirate de malurile abrupte, de albastrul mării liniştite sau de griul valurilor zbuciumate, în zilele cu nori, s-au constituit într-o expoziţie care a fost vernisată în „curtea cu artişti” a fundaţiei „Patriot”, cea care a organizat tabăra de creaţie.