Prima “finală“ câştigată de Farul

FC Farul Constanţa a început perfect ascensiunea spre Liga 1 la fotbal, câştigând, vineri seară, scor 2-0 (2-0), meciul cu FCM Bacău. În faţa a aproximativ 1.500 de spectatori încrezători şi dornici să sprijine încercarea Farului de a reveni pe prima scenă, fotbaliştii antrenaţi de Viorel Tănase au avut serios de muncit pentru a-şi asigura cele trei puncte puse în joc în faţa unei echipe extrem de arţăgoase. De altfel, prima ocazie importantă a venit la poarta lui Curcă, dar fostul internaţional a respins şutul periculos al lui Boghian. Replica Farului a venit în min. 10, Husein şutând înşelător de la 22 m, însă Roca a fost atent şi a evitat deschiderea scorului. După alte trei ratări semnate de Husein, Pătulea şi Andrei Neagoe, tabela s-a modificat pentru prima dată în min. 39: Ivanovici a centrat perfect în careu, iar Pătulea a reluat în poartă de marginea careului mic, 1-0 pentru Farul. Peste alte trei minute, Farul şi-a dublat avantajul, Andrei Neagoe reluând spectaculos, din unghi, din voleu, din interiorul careului, după o centrare a lui Dino Eze. La 2-0, Farul a jucat mult mai prudent în partea secundă, reşind să păstreze imaculată tabela în dreptul său chiar dacă a evoluat din min. 54 cu un jucător mai puţin, Dino Eze primind direct cartonaş roşu după un contact cu un adversar.

DOUĂ GOLURI DIN OFSAID. „Nu a fost un meci uşor. Ştiam că Bacăul este bine organizată. Am pregătit însă bine jocul şi am reuşit să contracarăm încercările oaspeţilor. Mai avem însă destule de pus la punct, pentru că am greşit mult în defensivă. Cele mai multe probleme le avem în apărare, mai ales în zonele laterale. Am câştigat prima finală. Mai avem încă 14“, a spus, la final, tehnicianul gazdelor, Viorel Tănase. „Un meci bun pentru Liga a II-a, după o perioadă grea, în care multe echipe nu s-au putut antrena pe terenuri bune. Nu am venit să ne apărăm, dar am primit, din păcate, două goluri din ofsaid. Cred că avem cel mai tânăr lot din liga secundă, media de vârstă fiind de 22,5 ani. Urez baftă Farului în tentativa de a promova“, a declarat la final şi antrenorul oaspeţilor, Gheorghe Poenaru.

Au evoluat - FC Farul: Curcă - Niţescu, Stegaru, Sipovic, Eze - A. Neagoe (56 Sascău), I. Pană, Buzea, Husein - Ivanovici (87 I. Călin), Pătulea (68 V. Badea); Roca - Mihalachioaie, Lozneanu, Bursuc, Eudean (52 Hurdubei) - Doboş (65 Hiuban), Ursu, E. Apostu, Întuneric - Boghian, Curiliuc (46 Vraciu). Cartonaşe galbene: V. Badea, A. Neagoe / Ursu, Eudean. Cartonaş roşu: Eze (min. 54). Au arbitrat: Mihai Amororiţei (Câmpina) - Gabriel Cătană (Târgovişte) şi Florian Vişan (Galaţi).