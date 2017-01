Prima finală din 2015 pentru Simona Halep

După ce a făcut un sezon excelent în 2014, Simona Halep a început și acest an în forță, reușind să ajungă în finala turneului de la Shenzhen (China), dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari. Tenismena constănțeană a acces de 15 ori în carieră în această fază a competiției în circuitul WTA, câștigând opt trofee, la Doha și Bucureşti (ambele în 2014), Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia (toate cele şase turnee în 2013). În schimb, sportiva în vârstă de 24 de ani a pierdut în ultimul act de şase ori, la Madrid, Roland Garros, Singapore - Turneul Campioanelor (toate trei în 2014), Bruxelles (2012) și Fes (2011 şi 2010). Prezentă pentru prima oară la Shenzen și desemnată principală favorită a întrecerii, Halep a trecut, vineri dimineață, în semifinale, de chinezoaica Saisai Zheng, locul 97 WTA, cu scorul de 6-2, 6-3, după un meci care a durat o oră și 26 de minute. În primul set, la scorul de 5-2 pentru româncă, reprezentanta gazdelor a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a acuzat dureri la spate, dar a continuat partida.

„Sunt foarte mândră de cum am evoluat săptămâna asta. Am avut un start bun. Nu am jucat la nivel maxim, dar o parte a publicului a fost de partea mea şi îi mulţumesc. Sper să am un an bun şi fanii să fie mereu alături de mine. Mai întâi mă gândesc la finală, iar apoi vreau să ajung din nou la Turneul Campioanelor. Vreau să joc multe meciuri şi să devin o jucătoare mai bună”, a declarat constănțeanca la finalul întâlnirii de vineri. Prin accederea în finală la Shenzhen, Halep și-a asigurat 180 de puncte WTA şi 55.323 de dolari.

ADVERSAR FACIL ÎN ULTIMUL ACT

Simona Halep luptă pentru trofeu sâmbătă dimineață, de la ora 7.00 (în direct la Digi Sport 1), cu elveţianca Timea Bacsinszky (locul 47 WTA), cap de serie nr. 8, care a produs o mare surpriză vineri, în semifinale, eliminând a doua favorită, Petra Kvitova (locul 4 WTA), cu scorul de 6-4, 6-4. De origine maghiară, tatăl ei fiind născut în Transilvania, Bacsinszky (locul 37 în 2010, cea mai bună clasare) are în palmares un titlu în 2009, la Luxemburg, şi o altă finală, la Bad Gastein, în 2010. Halep și Bacsinszky s-au mai întâlnit o singură dată, în 2010, la turneul de la Torhout (Belgia), când s-a impus Halep, cu scorul de 6-1, 6-3. Dacă va câștiga la Shenzen, Halep va primi 280 de puncte WTA şi 111.163 de dolari.