Prima gală Superkombat transmisă în Statele Unite ale Americii

Prima gală Superkombat transmisă de celebrul post american CBS Sports Network va avea loc pe 7 aprilie la Pavilionul Central al complexului Romexpo, urmând să programeze 11 meciuri, dintre care 4 eliminatorii la categoria grea pentru marea finală a anului, a anunțat promotorul Eduard Irimia. Evenimentul la care vor participa luptători din România, Elveția, Australia, Grecia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Maroc va beneficia de cea mai mare producție de televiziune la o gală de sporturi de contact din România din ultimii 15 ani.

„Ca urmare a parteneriatului strategic semnat cu Five's International, cu siguranță, la această gală vom avea parte de un standard de producție la cel mai înalt nivel. Va depăși Grand Prix-ul K-1 din 2010 și tocmai de aceea am ales Romexpo. Este o mândrie că am reușit să ducem un produs românesc să fie transmis și în America, iar asta nu face altceva decât să ne ambiționeze să muncim și mai mult. Aici, la Romexpo, s-a născut în urmă cu șapte ani Superkombat. Am organizat ultimul Grand Prix pentru vechiul K-1 în Europa, iar imediat după am decis să fondez Superkombat. Mă bucur că vom începe o nouă aventură chiar aici, la Pavilionul Central, aceasta fiind prima gală Superkombat transmisă în America în peste 90 de milioane de case”, a declarat Eduard Irimia.

Din program nu vor lipsi Sebastian Cozmîncă (cea mai spectaculoasă ascensiune a anului 2016), Cristian Ristea, Bogdan „Ciobanul” Năstase, Adelin Mihăilă, Valentin „Pistolarul” Bordianu și Dumitru Țopai, dar nici constănțeanul Eduard Chelariu, cel mai promițător luptător român din noul val. De asemenea, va avea loc și un meci eliminatoriu pentru titlul mondial la categoria semigrea, între spaniolul Imanol Rodriguez și elvețianul Daniel Stefanovski. Gala programată pe 7 aprilie va începe la ora 20.00.

