Prima grădiniţă cu program prelungit din Murfatlar

NECESITATE Lipsa grădiniţelor cu program prelungit îi determină pe mulţi dintre cei care au copii şi care locuiesc în oraşele sau satele din apropierea Constanţei să-şi ducă prichindeii la unităţile de învăţământ din Constanţa. Asta se întâmplă în mai toate localităţile apropiate şi chiar şi în cele mai îndepărtate, dacă vorbim de părinţi cu ceva posibilităţi financiare. Cei mai mulţi dintre părinţii în cauză spun că ar renunţa să străbată zilnic kilometri buni, doar pentru a-şi aduce odraslele la grădiniţe cu program prelungit din Constanţa, dacă ar avea în localităţile lor astfel de unităţi de învăţământ. Şi toate astea pentru că nu au cu cine să-şi lase copiii atunci când merg la serviciu. Pentru a ameliora din acest handicap, primarii încearcă să amenajeze sau să construiască noi grădiniţe, de data aceasta cu program prelungit. Este şi cazul primarului din oraşul Murfatlar, Valentin Saghiu, care spune că există foarte multe cereri de acest gen din partea părinţilor.

SOLUŢIE DE AVARIE Pentru că nu are banii necesari pentru a construi o nouă grădiniţă, edilul şef al Murfatlarului spune că are în plan reamenajarea uneia dintre grădiniţele existente şi transformarea ei într-una cu program prelungit. „Deocamdată este la stadiul de proiect. Vrem să facem toate calculele şi să vedem ce costuri implică. În Murfatlar există trei grădiniţe: două în Murfatlar şi una în Siminoc. Pe una dintre cele din oraş vrem s-o modificăm în aşa fel încât să venim în sprijinul părinţilor de aici. Vrem ca părinţii să-şi ţină copiii aici şi să nu-i mai ducă la Valu lui Traian sau în Constanţa“, a declarat Saghiu. Primarul a explicat că aceasta este o soluţie de avarie până când vor exista fonduri pentru construirea unei grădiniţe noi. Saghiu a spus că Grădiniţa nr 2 are spaţiul necesar pentru ca aici să fie amenajată o sală de mese şi un dormitor pentru cei mici, fără a fi micşorat spaţiul destinat preşcolarilor.