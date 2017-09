Prima impresie contează! Cum poate o haină să-ţi contureze personalitatea

Conform proverbului “Haina nu îl face pe om, dar îl recomandă”, aşa ar trebui se întâmple şi când întâlnim pentru prima dată o persoană: să nu o judecăm imediat după ceea ce poartă, ci abia după ce interacţionăm puţin cu ea. Însă lucrurile stau tocmai invers. Prima impresie pe care şi-o face o persoană despre tine este în funcţie de ceea ce transmiţi prin stilul tău vestimentar, deoarece prima dată are loc “dialogul” vestimentar şi abia apoi cel verbal. Abia după aceea interlocutorul va vedea şi partea interioară sau ceea ce ai tu de oferit.

Dincolo de acest aspect, trebuie să recunoaştem că opţiunea pentru un anumit stil vestimentar aparţine fiecăruia şi întotdeauna codul vestimentar pe care îl abordezi va spune de fiecare dată ceva despre tine.

Obiectele vestimentare sunt lucruri pe care ai ocazia să le observi de fiecare dată când te întâlneşti cu o persoană, indiferent de context: la o întâlnire de afaceri, pe stradă, la o întâlnire romantică sau la o simplă ieşire în oraş. Observând atent îmbrăcămintea unei persoane, de zi cu zi sau cu alte ocazii, îţi poţi forma uşor o părere despre ea. Stiliştii sau persoanele care ştiu să interpreteze simbolistica unei ţinute, în funcţie de stilul şi croiul ţinutei, culoarea sau materialele din care au fost confecţionate hainele şi accesoriile folosite, ştiu să se folosească de aceste date, formându-şi uşor o părere despre purtător. Toate aceste detalii au puterea să scoată în evidenţă multe despre persoana care le poartă.

IATĂ CE SPUN HAINELE PE CARE LE PORŢI DESPRE PERSONALITATEA TA

În primul rând vor ieşi în evidenţă poziţia socială şi ocupaţia persoanei respective şi abia apoi personalitatea. De exemplu, persoanele care aleg să se îmbrace cât mai office, elegant, vor dezvălui de la prima vedere că lucrează într-o corporaţie unde se impune un anumit stil vestimentar sau au o anumită funcţie de conducere.

HAINELE CLASICE, COMODE DENOTĂ O PERSOANĂ CONSERVATOARE

O personalitate conservatoare nu va aborda ţinute la modă, deoarece nu consideră acest aspect un „must have“. Indiferent că sunt sau nu la modă, hainele unei persoane conservatoare vor avea un stil clasic şi comod, în tonuri neutre sau cât mai închise. Accesoriile nu vor ieşi nici ele în evidenţă prea mult la aceste persoane, însă vor fi de cea mai bună calitate. Astfel de persoane sunt cele care pun preţ mai mult pe linişte sufletească şi stabilitate şi abia apoi pe aspectul vestimentar.

O PERSOANĂ CAMELEONICĂ NU ARE UN STIL BINE DEFINIT

Personalităţile contrastante, care trec uşor de la bucurie la extaz, sunt recunoscute prin stilul confortabil, casual şi nu tot timpul în tendinţe. Abordează ţinute în combinaţii de culori ţipătoare, care să le scoată în evidenţă cu orice chip, alteori poartă non-culori, în aşa fel încât să nu iasă în evidenţă, să nu atragă atenţia deloc. Accesoriile, care trădează o fire mai nehotărâtă, fără să fie general valabil, sunt de obicei cele metalice.

O PERSOANĂ STABILĂ, SOCIABILĂ ABORDEAZĂ ŢINUTE DIFERITE, FĂRĂ PROBLEME

O persoană sociabilă, care se adaptează uşor, se va remarca prin ţinute diferite, în funcţie de momentul şi locul unde trebuie să meargă. Abordează aproape orice stil vestimentar, mai puţin un stil rock, punk sau extravagant. Colierele „statement“, din pietre preţioase, din mărgele viu colorate ori deloc, asortate sau nu, purtate de o astfel de persoană, trădează un caracter care se acomodează oricărei situaţii, care interacţionează uşor cu cei din jur, o persoană calmă şi stăpână pe sine. Aceste persoane pot câştiga uşor încrederea oricui, sunt punctuale şi serioase.

ŢINUTELE LA MODĂ DENOTĂ UN SPIRIT MEREU TÂNĂR

O persoană care abordează ţinute la modă va fi interpretată de cei din jur drept o persoană „forever young“ sau mereu tânără. O astfel de personalitate va adopta toate stilurile la modă, pentru a se simţi apreciată şi în centrul atenţiei. Indiferent că face schimbări radicale de stil, va aborda tot timpul ceea ce este tineresc şi la modă: haine viu colorate sau cât mai puternic colorate şi accesorii opulente: brăţări, cercei, mărgele şi coliere de mari dimensiuni.

Vestimentaţia şi personalitatea se influenţează reciproc şi au puterea să transmită la final un mesaj clar interlocutorului. O stare de spirit nefavorabilă sau negativă poate aplatiza pornirile unei persoane, care se doreşte a fi mereu tânără prin stilul vestimentar pe care îl abordează, transmiţând un mesaj deformat despre acea persoană.

Aşadar, nu lăsa vestimentaţia şi personalitatea să se contrazică una pe cealaltă. Îţi poţi modela stilul vestimentar în aşa fel încât să fie în concordanţă cu personalitatea ta sau invers. Şi reţine: less is more!