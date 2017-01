Prima încercare de dialog Tăriceanu - Stolojan, un eşec

Theodor Stolojan a declarat, aseară, că nu vrea o întîlnire între patru ochi cu Călin Popescu Tăriceanu, însă i-a transmis preşedintelui PNL, prin intermediul lui Radu Stroe, că este de acord să aibă o întîlnire, astăzi sau mîine, într-o formulă transparentă, la care să participe şi Gheorghe Flutur şi alţi reprezentanţi ai grupului acestuia şi ai PNL: "Am înţeles că doreşte să discutăm despre reîntoarcerea mea în partid şi despre o eventuală funcţie. Nu aceasta este problema, este vorba de întoarcerea tuturor celor care au fost excluşi recent abuziv din partid şi de reformarea partidului plecînd de la platforma liberală, blocarea declinului şi eliminarea practicilor actualei conduceri". Un alt motiv pentru refuzul de a se întîlni ieri cu premierul a fost şi acela că avea o altă întîlnire: "Mă voi întîlni cu grupul de iniţiativă şi cu Gheorghe Flutur. Vom stabili împreună temele pentru discuţia cu Tăriceanu". Premierul a anunţat că nu va disponibil în alte zile, deoarece agenda sa de lucru este una "strînsă". Însă este evident că un dialog cu platformiştii lui Stolojan este este exclus din punctul de vedere al lui Tăriceanu, pentru că el nu are de gînd să îşi dea demisia şi să părăsească barca PNL. Pe de altă parte, platformiştii au tras destule semnale că vor răsturnarea lui din fruntea PNL. Ba unii chiar din funcţia de premier. Poate de aceea singura soluţie văzută de premier a fost aceea de separare a apelor în PNL! Stolojan a mai precizat că în acest moment este inutil să mai impună condiţii lui Tăriceanu pentru aşezarea la masa tratativelor: "Vremea aşteptării a trecut! Fiecare membru PNL şi fiecare filială îşi dă seama că nu mai are timp, iar grupul restrîns din jurul d-lui Tăriceanu va pierde în continuare din credibilitate. Vor înţelege - cei din acest grup - că tot mai mulţi liberali se vor îndrepta spre platformă şi se vor retrage singuri de la conducerea partidului". Mai mult, el consideră că toţi cei excluşi din PNL pentru că au spus liber ce gîndesc ar trebui să fie reprimiţi de organizaţiile care i-au dat afară. Însă şansele ca aceştia să mai facă parte din PNL sînt practic zero, iar actuala conducere liberală se pare că şi-a asumat deja pierderile. În cazul în care nu se va ajunge la un compromis, este posibil să asistăm la înfiinţarea unui alt partid liberal care, firesc, nu poate exista decît împotriva actualului PNL. În acel moment, democraţii vor fi obligaţi să aleagă. Poate că şi Băsescu va avea atunci un cuvînt de spus, unul greu, desigur. La ora închiderii ediţiei, întîlnirea dintre Stolojan şi Grupul pentru Unitatea PNL, condus de Gheorghe Flutur, nu luase sfîrşit. În schimb, premierul a dat presei un comunicat în care îl invită din nou pe Stolojan la o discuţie care ar urma să aibă loc astăzi şi, dacă nu a vrut "un dialog ca între bărbaţi", să vină "în formula care crede că îl avantajează".

Liberalii speră ca Flutur să demisioneze singur din funcţia de ministru

Pe de altă parte, şedinţa Comitetului Executiv (CEx) al PNL, programată pentru ieri, a fost amînată pentru astăzi sau mîine, motivul invocat fiind "convocarea şedinţei extraordinare de Guvern destinată rectificării bugetare". CEx ar fi trebuit să se desfăşoare iniţial ieri pentru a discuta situaţia celor 27 de liberali care, în frunte cu Gheorghe Flutur, au iniţiat un parteneriat cu platforma liberală a lui Stolojan pe care o consideră „legitimă” şi „necesară”, decizia preconizată la sfîrşitul săptămînii fiind retragerea sprijinul politic ministrului Agriculturii. Retragerea sprijinului politic nu înseamnă că Flutur va părăsi postul de ministru al Agriculturii, întrucît orice încercare de demitere a acestuia din Guvern ar putea fi respinsă de către preşedintele Băsescu, cel care semnează decretul de revocare. Şi finul lui Tăriceanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, şi-a exprimat ieri speranţa că Flutur va avea "bunul simţ de a demisiona din Guvern", urmînd exemplul Monei Muscă. La rîndul lui, senatorul PNL Radu Cîmpeanu a declarat, într-o conferinţă de presă, că va cere demisia lui Flutur din funcţia de ministru. El a ţinut să precizeze că întreaga acţiune a lui Stolojan este făcută pentru a dizolva PNL, pentru a face acest partid să dispară de pe scena politică. Senatorul crede că "agresiunea" împotriva PNL îşi are justificarea în poziţiile pe care partidul le-a avut după 2004 împotriva fuziunii cu PD, a alegerilor anticipate şi cele legate de susţinerea retragerii trupelor româneşti din Irak. Ministrul Gheorghe Flutur a anunţat că şi-a înaintat oficial ieri dimineaţă demisia din funcţia de vicepreşedinte al PNL împreună cu ceilalţi semnatari ai apelului la unitate care deţineau poziţii în conducerea partidului.