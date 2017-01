Prima inspecţie olandeză la Stadionul “Farul”

Desemnat să găzduiască partida România - Olanda din cadrul preliminariilor Campionatului European de fotbal din 2008, programată pe 13 octombrie, Stadionul “Farul” a fost vizitat, ieri, de o delegaţie româno-olandeză. Prima inspecţie a fost legată de condiţiile pe care arena constănţeană le oferă reprezentanţilor presei. Din partea română au participat ofiţerul de presă al FRF, Paul Zaharia, ofiţerul de securitate al FRF, Vasile Palcău, reprezentantul firmei Sport Evolution Group, partener oficial al FRF în materie de marketing, Roberto Verdeş, şi producătorul TVR Cristian Oprean, în timp ce olandezii au trimis doi reprezentanţi ai Federaţiei Olandeze de Fotbal în materie de organizare şi securitate, Cornelis Buringa şi Erik Broekhof, dar şi mai mulţi angajaţi ai televiziunii care a deţine drepturile de televizare a meciului în Ţara Lalelelor. Vizita a durat aproape două ore, timp în care olandezii au analizat în amănunt fiecare problemă tehnică. “Nu este vorba de o inspecţie în sensul omologării stadionului Farul, pentru că această problemă a fost deja rezolvată. Avem de-a face cu o vizită pur tehnică, pentru identificarea tuturor aspectelor legate de transmisia tv, de amplasarea panourilor publicitare, a poziţiilor de comentator. La meciul România - Olanda va exista şi aşa-numita dublă producţie, va fi un semnal intern de la tribuna oficială şi un semnal extern de la tribuna a II-a. În aceste condiţii vor exista poziţii de comentatori şi la tribuna oficială şi la tribuna a II-a, special menajate pentru această partidă. Din acest motiv această inspecţie a durat aproape două ore, pentru că trebuie să ne asigurăm că aceste camere de luat vederi şi aceste cabine de comentatori, patru la număr, vor fi special construite, în genul celor de la partida Dinamo - Lazio. În plus, securitatea trebuie să fie completă, întrucît vor fi camere de luat vederi şi în mijlocul spectatorilor. Transmisia va fi efectuată cu minimum 16 camere, amplasate pe întreg stadionul. S-au mai discutat chestiuni legate de locurile de parcare pentru carele de reportaj”, a explicat reprezentantul federaţiei, Paul Zaharia. Atît olandezii, cît şi reprezentanţii părţii române s-au declarat extrem de mulţumiţi de condiţiile asigurate la masa presei. “Am inspectat masa presei şi vreau să remarc munca absolut senzaţională depusă la Constanţa. Tribuna zero va fi integral a presei, sînt 69 de locuri la masa presei şi alte 66 la tribuna zero şi toate vor fi destinate ziariştilor. Nu au existat nemulţumiri, ci s-au căutat căi de a găsi cele mai bune soluţii, ba chiar olandezii au spus că acest stadion oferă toate facilităţile”, a spus Zaharia, adăugînd că vor urma şi alte vizite din partea ambelor federaţii în următoarea perioadă.

Monteiro, farist cu acte în regulă

Conducerea Farului l-a legitimat ieri pe portughezul Monteiro, după ce a primit cartea verde de la Federaţia Portugheză de Fotbal. Astfel, fundaşul central are drept de joc pentru meciul de sîmbătă cu Poli Iaşi, dar este puţin probabil să fie introdus în teren, fiind în urmă cu pregătirea. În schimb, camerunezul Daniel Chiguo încă mai aşteaptă cartea verde, care trebuie să sosească astăzi. Conducerea Farului a dat lămuriri şi în ceea ce priveşte situaţia atacantului Mihai Guriţă. “Ştim că şi-a reziliat deja contractul cu Gloria Buzău şi aşteptăm să vedem să facă acelaşi lucru şi cu Steaua. Apoi va decide antrenorul Constantin Gache, pentru că eu nu i-am dat un răspuns final”, a declarat finanţatorul grupării de pe litoral.