Prima loterie verde din lume

Un proiect ambiţios. Un român de 24 de ani, care trăieşte în prezent în Austria, a pus la punct proiectul pentru singura loterie verde din lume. Win the Planet va fi prima loterie online, nonprofit, dedicată proiectelor de mediu şi sustenabilităţii. ”Prima dimensiune a proiectului se concentrează pe crearea şi dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii internaţionale, precum Greenpeace, Ashoka, WWF, Unicef, care vor propune, lunar, cele mai ambiţioase proiecte pe care le dezvoltă. Comisia de selecţie Win the Planet va alege cele mai relevante trei proiecte, urmând să fie votate de către jucătorii la loterie. De fiecare dată când cineva cumpără un bilet, are dreptul să voteze proiectul care i se pare cel mai bun. Asta înseamnă că oamenii decid cine va primi banii”, a explicat Alexandru Răgălie, iniţiatorul loteriei. Win the Planet va dezvolta şi proiecte mai mici, cu obiective şi impact local. Criteriile de selecţie se referă la sustenabilitatea financiară, independenţa faţă de companii sau guverne, impactul măsurabil şi folosirea forţei de muncă locale.

Loto online. Loteria va funcţiona pe sistemul clasic 6 din 49. Biletele vor putea fi achiziţionate online, iar 80% din profit va fi investit în proiecte sustenabile. Restul de 20% vor fi investiţi în dezvoltarea viitoare a loteriei. Ceea ce face diferenţa şi face acest proiect unic în lume este că, deşi este o loterie, nimeni nu pierde. Chiar dacă o persoană a cumpărat un bilet şi nu a câştigat, va putea fi sigur că banii săi vor fi folosiţi în scopuri nobile. Ca la orice altă loterie, norocoşii vor putea câştiga sume impresionante de bani, dar şi premii, printr-un sistem de tip tombolă. ”Prin parteneriatele pe care le vom crea cu proiecte din toată lumea, vom putea oferi vacanţe de o săptămână, cu toate cheltuielile incluse, la locaţiile respective. Acolo, câştigătorii se vor putea implica direct în activitatea proiectelor şi vor avea oportunitatea să trăiască o experienţă care le va schimba cu siguranţă modul în care privesc şi abordează viaţa”, afirmă Alexandru Răgălie.

Idee premiată în Austria. Tratat cu indiferenţă în România, proiectul tânărului de 24 de ani a suscitat un mare interes în Austria, unde s-a clasat pe locul III la concursul The Social Business Idea 2010. Pentru a acoperi costurile iniţiale, care au inclus dezvoltarea software, taxele de obţinere a licenţei de funcţionare, cheltuieli de promovare sau bugetul de salarii, iniţiatorii proiectului au nevoie de 250.000 de euro. Banii necesari pentru începerea proiectului vor fi strânşi prin contribuţii mici din partea a mii de oameni din întreaga lume, dar şi prin participarea unor investitori. Ulterior, loteria se va autofinanţa.