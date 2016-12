„Prima Mașină“ demarează în trombă

Guvernul va aloca în acest an un plafon de garanţii de 350 milioane lei pentru programul „Prima Mașină“, potrivit unui proiect de hotărâre care le oferă finanțatorilor interesați de program posibilitatea de a se înscrie până la 2 martie. Plafonul iniţial alocat pentru 2014 a fost de 50 milioane lei, având în vedere că legislaţia a fost adoptată la sfârşitul anului. „Pentru nivelul plafonului s-au luat în considerare solicitările venite din partea instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare eligibile. De asemenea, s-au avut în vedere discuțiile cu FMI și CE la stabilirea criteriului de performanță privind garanțiile“, potrivit autorităților. În traducere liberă, băncile au estimat câte credite vor da, iar finanțatorii internaționali au recomandat o sumă... neprimejdioasă pentru bugetul de stat. Persoanele care vor achiziţiona un autovehicul prin programul „Prima Maşină“ vor beneficia de o perioadă de creditare de maximum cinci ani, la un cost al maşinii de cel mult 50.000 lei plus TVA, şi de o dobândă subvenţionată 50%. De program pot beneficia toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani care obțin venituri și care îndeplinesc și celelalte criterii de eligibilitate (să facă dovada, cu declaraţia pe proprie răspundere, că nu au mai deţinut în proprietate un autoturism nou, să ateste că mașina cumpărată prin program este nou-nouță și respectă cel puțin standardul EURO 5 etc). Alte condiţii sunt avansul de minimum 5% din preţul de achiziţie şi asigurarea autoturismului nou-achiziţionat din finanţarea garantată printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel puţin riscurile de avarii şi furt, cu o franşiză de maximum 100 euro. Costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului va fi compus din dobânda calculată după formula ROBOR la 6 luni (în prezent de 1,64%) plus o marjă de maximum 3% pe an. Marja include nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, dar nu cuprinde costurile asigurării și formalităţilor de publicitate și nici penalităţile percepute conform contractului de finanţare.