Prima maşină subacvatică

Încă din 1977, cînd James Bond a plonjat în apă cu maşina pentru a scăpa de un urmăritor, Frank Rinderknecht a visat să îşi creeze propria lui maşină subacvatică. Visul său a devenit realitate şi designer-ul şi-a lansat propria creaţie, SQuba. Elveţianul a creat o maşină de care te poţi folosi pe pămînt, pe apă sau... pe sub apă. “Timp de 30 de ani am încercat să-mi imaginez o maşină, care să zboare sub apă. Acum am transformat acest vis în realitate”, a declarat Frank Rinderknecht.

SQuba este construită pe şasiul unui Lotus şi este decapotabilă. Dacă este condusă pe apă, pluteşte şi poate fi manevrată ca o ambarcaţiune. Două elice, amplasate de o parte şi de alta a plăcuţei de înmatriculare din spate, ajută maşina să se deplaseze. Dar dacă se deschide o uşă, se va scufunda. Maşina subacvatică nu este de vînzare, iar construcţia ei a costat circa 750.000 de lire sterline. Se scufundă la maxim zece metri adîncime, “înoată” cu 2 mph şi poate sta sub apă maxim 90 de minute, cu tuburi de oxigen depozitate în spatele scaunelor. Pe uscat prinde 75 mph, iar pe apă 4 mph. SQuba va fi expusă luna viitoare în cadrul Salonului Auto de la Geneva.