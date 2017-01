Prima misiune de căutare a planetelor asemănătoare Pămîntului

NASA va lansa, la începutul lunii martie, sonda-telescop Kepler, a cărei misiune este de a găsi, în afara sistemului nostru solar, planete asemănătoare Terrei care pot să susţină viaţa. Lansarea acestui telescop spaţial este prevăzută pentru data de 5 martie, la ora locală 22:48, de la baza Cape Canaveral din Florida, la bordul unei navete Delta II. Aceasta va fi prima misiune de acest tip a agenţiei spaţiale americane, care încearcă să descopere planete cu o structură solidă, precum Terra, pe orbita unor stele asemănătoare Soarelui, la o distanţă potrivită astfel încît temperaturile înregistrate la suprafaţa lor să poată menţine apa în stare lichidă. Această condiţie este considerată de specialişti drept esenţială pentru apariţia şi dezvoltarea vieţii.

Sonda-telescop Kepler va ajuta, totodată, la pregătirea viitoarelor misiuni care vor avea ca scop detectarea şi stabilirea caracteristicilor tehnice ale planetelor descoperite pe orbita stelelor apropiate. Misiunea Kepler, care a costat aproape 600 de milioane de dolari, are ca scop analizarea, pe parcursul a trei ani şi jumătate, a peste 100.000 de stele asemănătoare Soarelui, în constelaţiile Lebăda, Lira şi Calea Lactee. Sonda va descoperi, probabil, sute de planete de mărimea Terrei sau mai mari, mai mult sau mai puţin îndepărtate de steaua lor. În zona “locuibilă”, denumită astfel după distanţa faţă de stelele lor, Kepler ar putea descoperi cîteva zeci de planete de tipul terestru. În schimb, dacă aceste planete sînt rare, este posibil ca sonda să nu descopere niciuna, acest lucru putînd însemna că Terra este o excepţie în Univers.

NASA a denumit acest telescop spaţial în onoarea astronomului german din secolul al XVII-lea, Johannes Kepler, care a descoperit faptul că planetele se învîrt în jurul Soarelui pe traseul unor elipse, nu al unor cercuri perfecte. Din 1995, un număr de 337 de exoplanete, planete aflate în afara sistemului nostru solar, au fost descoperite în jurul unor stele, dar toate sînt mai mari decît Terra şi nu întrunesc condiţiile pentru întreţinerea vieţii. CoRot, satelitul franco-european lansat în decembrie 2006, a cărui misiune este descoperirea exoplanetelor, prin scanarea a 90.000 de stele, a descoperit, la începutul lunii februarie, cea mai mică planetă din această categorie, de două ori mai mare decît Terra. Temperatura ei este, însă, extrem de ridicată şi face ca viaţa să nu fie posibilă la suprafaţa ei.

Pe de altă parte, o nouă descoperire uşurează munca specialişilor în determinarea existenţei apei pe Planeta Roşie. O substanţă chimică anticongelantă descoperită în solul lui Marte ar fi putut permite, în trecut, acumularea de apă în stare lichidă în subsolul planetei, oferind astfel condiţii pentru existenţa formelor de viaţă. În 2008, sonda Phoenix, trimisă de NASA pe Marte, a descoperit în solul marţian prezenţa percloraţilor. Această substanţă chimică, ce conţine clor şi oxigen, este relativ rară pe Terra, dar se găseşte din abundenţă pe Marte. Specialiştii susţin că percloraţii reprezintă 1% din totalul mostrelor de sol marţian ce au fost analizate de modulul Phoenix. Percloraţii acţionează ca un agent anticongelant, permiţând apei să rămînă în stare lichidă chiar şi după ce temperaturile scad sub zero grade. Specialiştii consideră că acest detaliu ar putea avea implicaţii profunde, făcînd ca existenţa vieţii pe Marte, susţinută de existenţa apei lichide, să fie şi mai probabilă. Apa care conţine anumite tipuri de percloraţi poate să rămînă în stare lichidă pînă la minus 37 de grade Celsius. Acest lucru ar putea permite acumularea de apă în stare lichidă sub scoarţa marţiană. Specialiştii merg mai departe şi susţin că este posibilă chiar şi existenţa unor rîuri subterane.

Această descoperire ar putea explica recent formatele rigole de pe pantele marţiene, care seamănă cu bazinele cu apă de pe Pămînt. Percloraţii se pot acumula şi sub gheţari, ajutîndu-i să alunece. Datele colectate de specialiştii americani indică faptul că gheţarii din nordul planetei Marte se deplasează. Microbii care ar putea exista pe Marte ar putea să se hrănească cu percloraţi, aşa cum o fac anumite organisme de pe Terra. Soluţiile cu o concentraţie mare de percloraţi nu pot să întreţină viaţa, dar concentraţiile mai slabe permit existenţa apei starea lichidă şi sprijină diverse forme de viaţă.