Prima misiune de luptă după Al Doilea Război Mondial

Cu lipsuri, dar multă pasiune şi devotament, militarii Forţelor Navale Române nu au pierdut nicio ocazie de a le demonstra partenerilor străini că pot face faţă oricărui angajament. „Unified Protector”, prima intervenţie militară navală a României după cel de-al Doilea Război Mondial, „Active Endeavour“ şi „Atalanta“, operaţii militare delicate şi riscante, au arătat partenerilor NATO că marinarii români îşi fac datoria la cel mai înalt nivel. La zece ani de la aderarea la NATO, militarii Forţelor Navale spun că prezenţa României în teatrele de operaţii arată încrederea pe care naţiunile aliate o au în forţele noastre de reacţie. „Momentul achiziţionării fregatelor de tip 22 a coincis cu momentul intrării României în NATO. Acest pas a însemnat că aşteptările erau foarte mari şi am vrut să ne ridicăm la nivelul NATO. Astfel, am învăţat foarte mult, am furat meserie de la celelalte forţe aliate cu care am făcut exerciţii sau care ne-au vizitat şi am studiat istoricul misiunilor pentru ca la prima activare să arătăm că suntem pregătiţi. Au fost momente dificile şi emoţionante. A trebuit să punem în practică ceea ce ştiam la nivel teoretic, dar, cu ajutorul echipajului navei, am reuşit să îndeplinim misiunile cu succes. Misiunea de luptă din Libia a arătat că putem face faţă cu succes oricărei misiuni“, a declarat comandantul secund al fregatei „Regele Ferdinand“, comandorul Ioan Marian.

DEPARTE DE CASĂ Au existat, însă, şi militari care au trăit, în urmă cu zece ani, intrarea în NATO cu alţi ochi. Unul dintre ei a devenit tată în timp ce se afla în Anglia, făcând parte din echipajul care a adus fregata „Regele Ferdinand“ în România. „Plecarea în Anglia a fost o dublă provocare pentru mine. Era prima misiune atât de departe de ţară şi, în al doilea rând, aşteptam să fiu tată. Pe 22 octombrie 2004, într-o vineri, s-a născut fetiţa mea. Au urmat câteva ore în care am încins firul telefonului şi, din fericire, atât soţia, cât şi fiica mea au fost bine“, a povestit plutonierul adjutant Cristinel Carp, sanitar-şef.