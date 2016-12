Prima motocicletă electrică din lume costă 9.950 de dolari

Şi motocicliştii îşi pot păstra hobby-ul fără să mai intre în contradicţie cu eforturile tot mai mari pentru diminuarea gazelor de seră. Prima motocicletă electrică de curse din lume a fost lansată de către compania Zero Motorcycles. Aceasta este acum disponibilă la preţul de 9.950 dolari, iar livrările vor începe încă din luna mai.

Motocicleta ecologică Zero S poate fi condusă atît pe şosea, cît şi pe teren accidentat, fiind propulsată de un motor electric de 31 de cai putere. Zero S are o autonomie de o sută de kilometri şi o viteză maximă de 98,5 kilometri pe oră. Are o cutie de viteze cu o singură treaptă şi nu este echipată cu un ambreiaj. Acumulatorii motocicletei au o capacitate de 4kWh şi pot fi încărcaţi de la o priză standard, în mai puţin de patru ore.