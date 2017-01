Prima noapte liniştită după invazia miriapodelor

După o săptămînă în care au dormit cu frica în sîn din cauza faptului că se temeau să nu le intre în case miriapodele care invadaseră satul, localnicii din Satu Nou, comuna Mircea Vodă, au avut parte de prima noapte liniştită. "Am fost de dimineaţă (ieri dimineaţă - n.r.) să vorbesc cu oamenii şi mi-au spus că sînt foarte mulţumiţi pentru că, după campania de dezinsecţie, făcută de o firmă specializată, cu o substanţă cu grad IV de toxicitate, numărul miriapodelor a scăzut surprinzător de mult", a declarat primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu. El a adăugat că astăzi va începe a doua etapă de dezinsecţie în perimetrul satului, pentru ca să se asigure că miriapodele vor fi exterminate şi că nu vor mai reveni în sat. "Trebuie să eliminăm sursa pentru că, altfel, miriapodele vor invada din nou, în scurt timp, gospodăriile oamenilor. În prima fază, vom astupa o groapă aflată în apropierea satului, în care s-au strîns resturi vegetale care au intrat în putrefacţie. Biologul de la Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică (AJSP) mi-a spus că de acolo ar fi pornit invazia", a adăugat primarul. Dumitru Dedu a explicat că, astăzi, o echipă va ara terenul din jurul satului, iar firma de dezinsecţie angajată de primărie va demara procedura de dezinsecţie a solului, sub atenta supraveghere a unor specialişti, cu substanţa indicată de AJSP, dar într-o concentraţie mai mare decît cea folosită pe străzile satului şi în gospodăriile oamenilor. "Am constatat că miriapodele ies din pămînt şi de aceea am luat această măsură. În plus, am discutat şi cu proprietarii livezii din apropierea satului şi ei au promis că vor face o dezinsecţie şi acolo", a mai spus primarul. Reamintim că Satu Nou a fost invadat, la sfîrşitul săptămînii trecute, de valuri de vietăţi care seamănă foarte mult cu nişte viermi inelaţi, dar care au fost identificate de către specialişti ca fiind o specie de miriapode vegetariene. Oamenii se plîngeau că vietăţile le-au intrat în curţi, în case şi că le ameninţă sănătatea întrucît un sătean a ajuns la Spitalul de Urgenţă Constanţa după ce i-a intrat o astfel de vietate în ureche.