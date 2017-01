Prima participare a israelienilor la misiuni NATO are loc la Constanţa

Exerciţiul militar internaţional "Cooperative Mako 06" care a început luni, a reunit, la Constanţa 28 de nave, un submarin turcesc şi numeroase avioane de luptă aparţinînd Spaniei, Germaniei, Italiei, Turciei, Marii Britanii, Franţei, Bulgariei, Israelului şi Greciei. Exerciţiul "Cooperative Mako 06" are ca scop antrenarea forţelor NATO şi a celorlalte ţări care nu sînt membre ale acestei alianţe pentru a face faţă unor situaţii de criză. La acţiunile militare participă aproximativ 2000 de militari din cinci ţări membre NATO, cinci ţări partenere şi alte două din cadrul Dialogului Mediteranean. Noutatea acestei aplicaţii militare o constituie participarea ca forţă de luptă a Israelului. "Dialogul Mediteranean este o forţă militară care se bazează pe colaborarea şi încrederea reciprocă a statelor riverane. Chiar dacă pînă acum la aplicaţiile militare ale Dialogului Maritim participau forţe NATO, am propus Israelului să participe ca unitate de luptă. Acest stat a acceptat şi ne va ajuta să sporim interoperabilitatea tuturor forţelor militare participante. În situaţii de criză, este indicat ca toate statele să se ajute", a declarat comandantul Grupării Navale Permanente din Mediterana, contraamiralul Teodoro Lopez Calderon, din cadrul Forţelor Navale Spaniole, directorul exerciţiului "Cooperative Mako 06". Marina militară israeliană a ales ca navă reprezentantivă corveta "Eilat", care are dotări de ultimă oră. "Sîntem încîntaţi că ne aflăm la un exerciţiu NATO. Astfel vom avea posibilitatea de a învăţa unii de la alţii şi corveta israeliană va participa la toate misiunile care se vor desfăşura în timpul aplicaţiei. Corveta este construită după modelul navelor americane. Armamentul este camuflat, fiind acţionat la comandă", a declarat cdr. Yossi Balucka, din cadrul Forţelor Navale Israeliene. Ofiţerii români care au vizitat corveta au apreciat sistemul de camuflaj al armamentului, foarte greu de depistat de radare. Dintre navele care compun flota militară a României, doar fregatele "Regele Ferdinand" şi "Regina Maria" dispun de astfel de sisteme. Mai mult decît atît, corveta "Eilat" are un centru de comandă a acţiunilor de luptă care funcţionează într-o singură sală, spre deosebire de distribuirea în mai multe încăperi, des întîlnită pe corvetele noastre. La bordul navei militare israeliene se află şi un elicopter care va avea rolul de a supraveghea zona de acţiune. De asemenea, echipajul corvetei s-a declarat încîntat de vizita în România, cu atît mai mult cu cît unii dintre militari aveau strămoşi născuţi în ţara noastră. "În Israel trăiesc foarte mulţi români. Fotograful nostru are străbunici care au venit din România. Este adevărat că ştie foarte puţine cuvinte în limba română, dar ni le-a împărtăşit şi nouă. De exemplu, cu toţii ştim ce înseamnă expresia ", a declarat lt. Yonatan Chemla. Cei peste 2000 de militari angrenaţi în misiune au reuşit deja să vadă o parte din Constanţa iar unii dintre ei au renunţat la cabinele navelor şi au ales confortul camerelor de hotel. "Costurile sînt suportate de fiecare stat participant. Astfel, fiecare ţară şi-a calculat cît costă combustibilul, cazarea, mîncarea, alimentarea şi plata salariilor membrilor echipajelor. Dacă o ţară a considerat că nu poate face faţă costurilor, nu şi-a anunţat participarea la acest tip de aplicaţie. Din bugetul NATO se acoperă doar cheltuielile pentru ofiţerii acestei grupări, care se află la conducerea exerciţiului", a declarat contraamiralul Teodoro Lopez Calderon. Aplicaţia "Cooperative Mako 06" va continua, astăzi, cu un exerciţiu demonstrativ de luptă împotriva minelor, la care vor lua parte toate statele participante.