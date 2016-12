Prima persoană de culoare la conducerea „The New York Times”

Dean Baquet a fost numit în funcţia de director editorial al „The New York Times”, după demisia neaşteptată a fostului şef al cotidianului, Jill Abramson, devenind astfel prima persoană de culoare numită la conducerea acestei prestigioase publicaţii americane. „The New York Times”, care este considerat o adevărată instituţie de presă, a provocat surpriză când a fost făcut public anunţul privind plecarea din funcţie a directorului său editorial, Jill Abramson, prima femeie care a ocupat această funcţie. Jill Abramson, în vârstă de 60 de ani, se afla în funcţie din septembrie 2011.

Înainte de a fi numit în locul lui Jill Abramson la conducerea „The New York Times”, Dean Baquet, în vârstă de 57 de ani, a fost director de ştiri la această publicaţie, potrivit site-ului cotidianului american. Totodată, Dean Baquet a fost şeful biroului de la Washington al publicaţiei, în 2007, când a revenit la această publicaţie după mai mulţi ani petrecuţi la ziarul „The Los Angeles Times”, unde a fost director editorial începând cu anul 2005. Înainte de a ocupa această funcţie de conducere la Los Angeles Times, Dean Baquet a fost editor la această publicaţie, începând din anul 2000. La începutul activităţii sale jurnalistice, Dean Baquet a lucrat pentru publicaţiile „The Times Picayune” din New Orleans şi „The Chicago Tribune”, în perioada decembrie 1984 - martie 1990. S-a alăturat echipei „The New York Times” în aprilie 1990, ca reporter, ocupând ulterior mai multe funcţii la această publicaţie.

A fost recompensat cu un premiu Pulitzer, în martie 1988, pentru o anchetă despre corupţia la nivelul Consiliului Local din Chicago şi a fost pe lista jurnaliştilor nominalizaţi la acest prestigios premiu şi în 1994. Dean Baquet a mai primit numeroase alte premii locale şi regionale. Născut pe 21 septembrie 1956, Baquet a absolvit Columbia University. Împreună cu soţia sa, Dylan, are un fiu, Ari. Odată cu preluarea conducerii „The New York Times”, Dean Baquet se va afla în fruntea unei redacţii de 1.200 de persoane, una dintre cele mai importante din SUA, care este supusă presiunilor tranziţiei la digital, la fel ca întregul domeniu al presei scrise. Pe de altă parte, conform nytimes.com, care citează oameni din companie, Jill Abramson s-a aflat, în ultimele săptămâni, în conflict cu Dean Baquet. Acesta a fost nemulţumit de decizia lui Jill Abramson de a-i face o ofertă de angajare jurnalistei britanice Janine Gibson, redactorul-şef al versiunii americane a publicaţiei britanice „The Guardian”. Jill Abramson a adus-o pe Janine Gibson la „The New York Times” pentru a lucra împreună cu Dean Baquet, fără a-l consulta pe acesta din urmă. Conflictul dintre Jill Abramson şi Dean Baquet a escaladat şi i-a atras atenţia lui Arthur Sulzberger Jr., preşedintele publicaţiei „The New York Times”. Jill Abramson a angajat recent un consultant să o ajute în privinţa stilului de management, însă, cu toate acestea, Arthur Sulzberger a luat decizia, la începutul acestei luni, să o concedieze. Jill Abramson nu a dorit să facă publice motivele pentru care a plecat de la conducerea „The New York Times”. Conform înţelegerii dintre aceasta şi proprietarii „The New New York Times”, niciuna dintre părţi nu va face publice detaliile care au stat la baza concedierii sale. La mai puţin de trei ani de la numirea în funcţie, vestea a fost primită cu dezamăgire de câteva femei din redacţia cotidianului american şi poate fi percepută ca un pas înapoi în cauza promovării femeilor în funcţii de conducere la cotidianul „The New York Times” şi, în general, în industria media.

UN PAS ÎNAPOI PENTRU FEMEI În Europa, jurnalistul Gilles van Kote a fost numit director interimar al cotidianului francez „Le Monde”, înlocuind-o în această funcţie pe Natalie Nougayrède, care şi-a dat miercuri demisia. Gilles van Kote, de 51 de ani, este preşedintele Polului de independenţă al grupului „Le Monde”, o structură care include diferitele grupuri reprezentative ale angajaţilor acestei companii media, şi a fost preşedinte al societăţii redactorilor din „Le Monde”, între anii 2009 şi 2011. De asemenea, începând cu anul 2009, Gilles van Kote este vicepreşedinte al consiliului de supraveghere al grupului „Le Monde”.

Directoarea cotidianului francez „Le Monde”, Natalie Nougayrède, a anunţat miercuri, 14 mai, că şi-a prezentat demisia, la doar 15 luni după ce a fost numită în această funcţie, în urma divergenţelor de opinie pe care le-a avut în ultimele săptămâni cu jurnaliştii din redacţia acestei publicaţii prestigioase. Natalie Nougayrède a declarat la momentul respectiv, pentru AFP, că nu mai avea „mijloacele necesare pentru a se achita, pe deplin şi în linişte, de atribuţiile sale profesionale”. De asemenea, doi dintre adjuncţii ei, Vincent Giret şi Michel Guerrin, contestaţi de o parte a redacţiei, au decis la rândul lor să îşi prezinte demisiile.

Săptămâna trecută, criza din redacţia „Le Monde” a luat amploare, iar angajaţii i-au trimis directoarei Natalie Nougayrède un mesaj de contestare. Şapte dintre cei zece redactori principali şi redactori adjuncţi ai ziarului au anunţat la rândul lor că vor demisiona. Angajaţii i-au reproşat lui Natalie Nougayrède, de 46 de ani, un mod de conducere solitar şi au acuzat-o că „nu ascultă pe nimeni”. Acest demers de contestare a directorului general a fost declanşat de anunţarea, în februarie, a unui plan de restructurare, ce prevedea trecerea a 50 de posturi în structura redacţiei online a ziarului. Ca o consecinţă a acestei crize, lansarea noului format al ziarului, prevăzută pentru iunie, a fost amânată pentru sfârşitul lunii septembrie. Difuzarea versiunii tipărite a ziarului „Le Monde” a cunoscut o nouă scădere în 2013: tirajul în Franţa a scăzut cu 4,44% şi a ajuns la 275.310 exemplare, în medie, iar tirajul total (Franţa şi pe plan internaţional) a scăzut cu 4,65%, ajungând la 303.432 exemplare. „Le Monde” se află în plină criză, în condiţiile în care întreaga presă franceză scrisă este suferindă, confruntându-se cu creşterile de tarife, scăderea vânzărilor şi a încasărilor din publicitate, deficite generalizate, planuri de concedieri şi valuri de cesiuni de active.