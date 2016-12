Prima reacție a Alinei Bica: „Sunt o femeie de succes”

Fosta șefă a DIICOT Alina Bica a fost eliberată din Penitenciarul pentru femei de la Târgușor, după ce magistrații Curții Supreme au decis, astăzi, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu în dosarul Bica2. La ieșirea din închisoare, fosta șefă antimafie a declarat că este o femeie de succes în continuare: „N-a fost bine dar am un singur mesaj iar apoi am să vă rog să mă lăsați să merg acasă. Aș dori doar să mulțumesc acelor oameni care au avut noblețea sufletească să-mi acorde prezumția de nevinovăție și să nu vorbească lucruri necurate la televizor. Iar mai departe ne vedem în sala de judecată și poate cineva o să mă audă și pe mine. De vreme ce poți să ieși din pușcărie fără denunțuri și să pleci capul când n-ai făcut lucruri, eu chiar cred în sistemul de justiție. Vreau să vă spun că am rămas surprinsă de ce am găsit aici, de regulile, de profesionalismul oamenilor. Acum nu doresc nimănui să vină să vadă că ceea ce spun e adevărat. N-am ce să-mi reproșez. Sunt o femeie de succes în continuare. Din lumea mea nu fac parte denunțurile și infractorii.”.