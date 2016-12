Prima recoltă din solarii, pe mesele nevoiaşilor

AJUTOR Programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) “Consumăm produse româneşti” a ajuns, de ieri, şi la Centrul Pilot pentru persoanele cu handicap de la Techirghiol. “Programul pe care noi l-am început în acest an prevede ca 15% din producţia obţinută de fiecare beneficiar de solarii să fie cedată către CJC. Produsele colectate ajung ulterior în căminele de bătrâni, centrele de plasament sau centrele pentru persoane cu handicap. Astăzi (n.r. - ieri), după prima recoltă de la cooperativa din comuna Bărăganu, am adus la Centrul Pilot pentru persoanele cu handicap de la Techirghiol primele produse româneşti. Acest procent este de fapt o întoarcere a efortului CJC de a face aceste solarii către cei care au nevoie cu adevărat. Aici este un centru pe care l-a făcut CJC în 2005. Produsele pe care le-am adus noi vor fi folosite pentru a se face conservele pentru toamnă-iarnă”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. “Suma destinată asigurării a trei mese pe zi pentru asistaţii din acest centru este de 8,3 lei. În acest context, legumele proaspete aduse de CJC reprezintă un supliment ce va intra în hrana beneficiarilor. În funcţie de cantitate, vom face şi provizii pentru iarnă”, a declarat directorul adjunct al DGASPC, Ştefan Tudose. Aceleaşi produse româneşti, obţinute din exploatarea solariilor date de CJC au ajuns şi la Centrul Asitanoe. Aici locuiesc nouă tineri cu vârste între 18 şi 23 de ani, infectaţi cu virusul HIV. “Programul CJC a fost foarte bine primit la Mihail Kogălniceanu. Acum suntem în faza în care colectăm cota de 15% de produse care vor ajunge la Casa Asitanoe, acolo unde tinerii infectaţi cu HIV se autogospodăresc. Eu sunt convins că aceste produse sunt un sprijin real pentru ei”, a declarat primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Iosif Valer Mureşan.

ALĂTURI DE NEVOIAŞI În urma vizitei preşedintelui CJC , s-a luat decizia ca CJC să îi ajute pe tinerii de la Asitanoe prin montarea a trei solarii pe terenul din curtea casei. “Am fost impresionat să văd cum aceşti tineri reuşesc să supravieţuiască. Este important să simtă că noi, autorităţile locale şi judeţene, nu i-am abandonat”, a spus Constantinescu. Atât în Bărăganu, cât şi în Lumina, unde s-au format deja adevărate cooperative, produsele obţinute din exploatarea solariilor au ajuns atât la locuitorii care au muncit pentru obţinerea produselor, cât şi la persoanele defavorizate din cele două comune. “Noi am început deja distribuirea produselor obţinute din exploatarea solariilor către locuitorii din comună care au venit şi au muncit. Împărţirea produselor s-a făcut pe etape. Astăzi (n.r. - ieri) oferim roşii, morcovi şi ceapă locuitorilor din Bărăganu”, a declarat primarul Titu Neague. La Lumina, o bună parte din produsele obţinute din exploatarea solariilor a ajuns deja în pieţele constănţene, acesta fiind şi motivul pentru care preţurile din ultima perioadă au fost destul de scăzute la anumite produse. Ieri, primarul comunei, Dumitru Chiru, şi preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, au oferit oamenilor nevoiaşi din comună pachete cu produse (ceapă, roşii, castraveţi, cartofi, ardei) obţinute din solarii. “Ne bucurăm că am avut o producţie bună şi am reuşit să oferim produse atât celor care au muncit, cât şi persoanelor nevoiaşe din Lumina. Trebuie să continuăm astfel de programe care nu sunt decât în beneficiul locuitorilor judeţului Constanţa”, a declarat primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru.