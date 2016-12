Prima rectificare taie în bugetele de la Mediu, Turism, Educaţie, Apărare

Prima rectificare bugetară din acest an va diminua, potrivit unor surse oficiale, alocaţiile mai multor ministere, în principal de la Mediu, Turism, Educaţie şi Apărare, subiectul fiind discutat, miercuri, de Guvern, într-o manieră “extrem de dură”. Sursele citate au afirmat că “a fost o discuţie cu sînge pe pereţi, cu lacrimi, de aproximativ trei ore, pe tema rectificării bugetare, în care s-a tăiat în carne vie din bugetul ministerelor”. În cadrul şedinţei, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a cerut miniştrilor să reducă cheltuielile de personal cu 5% faţă de suma aprobată iniţial pentru acest an, invocînd proasta colectare a veniturilor bugetare în primele luni ale anului. Potrivit execuţiei publicate de Ministerul Finanţelor, bugetul general consolidat a înregistrat în primele două luni un deficit de 3,3 miliarde lei, respectiv 0,63% din PIB, pe fondul unor venituri totale de 25,98 miliarde lei, în scădere cu 6,8%, şi al unor cheltuieli de 29,32 miliarde lei, în creştere cu 10,1%. Pe partea de venituri se mai observă reduceri semnificative la încasările din TVA, cu 7,6%, de la 7,21 miliarde lei, la 6,66 miliarde lei, şi din impozitul pe profit, de 13,4%, de la 2,29 miliarde lei, la 1,99 miliarde lei. Bugetul pentru 2009 va fi rectificat în perioada imediat următoare, pe un deficit de 4,6% din PIB, faţă de 2% stabilit în programul iniţial, în condiţiile unei ajustări în jos a PIB estimat pentru acest an, de la 579 miliarde lei, la 531 miliarde lei. Ajustarea bugetului se va face prin scăderea cheltuielilor primare cu 0,85% din PIB şi majorarea veniturilor prognozate cu 0,25% din PIB. Premierul Emil Boc a anunţat, după şedinţă, că Guvernul va realiza, imediat după semnarea acordului de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), o reducere cu 4,53 miliarde lei a cheltuielilor bugetare şi o creştere cu 1,37 miliarde lei a veniturilor estimate pentru acest an. El a arătat că Executivul nu a stabilit încă modalităţile concrete prin care poate fi realizată această ajustare de venituri şi cheltuieli.