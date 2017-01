Prima sarcină prin Programul de Fertilizare in Vitro!

Prima sarcină în cadrul Programului Naţional de Fertilizare in Vitro şi Embriotransfer (FIV-ET), derulat prin Ministerul Sănătăţii (MS), a reuşit. Părinţii sunt un cuplu de muncitori din judeţul Arad. După şase ani de tratamente fără succes, viitorii părinţi sunt fericiţi că pot avea un urmaş, la anul, mai exact în iulie 2012. „Putem spune că, în sfârşit, am încheiat şase ani de umblat pe la medici. Programul acesta a fost şansa noastră. Am făcut două inseminări, în 2009, dar nu au reuşit. Ştiam că şansele sunt mici. Programul acesta a fost şansa noastră, deoarece doctorul ne-a spus că numai prin fertilizare in vitro vom putea avea un copil, iar bani pentru această procedură nu aveam. Abia am reuşit să strângem circa jumătate din sumă”, a declarat, ieri, Andreea, viitoarea mamă.

O FERTILIZARE IN VITRO COSTĂ 2.000 DE EURO, ÎN TIMP CE PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL FIV-ET, MANEVRA MEDICALĂ ESTE GRATUITĂ. FAMILIA CHELTUIE ÎN JUR DE 700 DE EURO PENTRU TRATAMENTUL HORMONAL DE STIMULARE OVARIANĂ

Cei care au reuşit să aducă bucuria în sânul familiei arădene sunt medicii de la Centrul de Reproducere Umană Asistată Gynatal Timişoara, singurul din vestul României inclus în Programul Naţional de Fertilizare în Vitro şi Embriotransfer derulat prin MS şi, totodată, unicul centru privat din ţară care nu cere coplată pentru realizarea FIV. „Când a venit la noi, pacienta prezenta sterilitate primară, adică nu a reuşit niciodată să rămână însărcinată. În urma investigaţiilor uzuale pentru stabilirea diagnosticului, s-a pus în evidenţă ca şi cauză factorul masculin. Ce a urmat a fost protocolul lung de stimulare ovariană, care a durat nouă zile, răspunsul ovarian a fost bun, iar în final, embriotransferul a fost făcut cu trei blastocişti”, a declarat medicul Cezara Mureşan, cea care s-a ocupat de fertilizarea cuplului. Pe 4 octombrie a fost realizat embriotransferul, iar nouă zile mai târziu, în urma analizelor de sânge, medicii au confirmat sarcina. „Sarcina este în evoluţie şi, conform cerinţelor legislative, în următoarele 13 săptămâni pacienta va fi monitorizată”, a declarat dr. Florin Dorneanu, medic primar obstetrică-ginecologie din cadrul clinicii. El a mai spus că până în octombrie au fost aprobate, pentru centrul din Timişoara, un număr de 53 de dosare. Dintre acestea, procedurile FIV - ET s-au efectuat deja la cinci paciente, iar alte nouă au început tratamentul de stimulare hormonală. Pentru fiecare procedură FIV-ET realizată, MS, prin Autoritatea de Sănătate Publică Timiş, decontează sumă de 4.920 de lei după efectuarea procedurii de FIV-ET şi 1.230 de lei după finalizarea procedurii cu o sarcină, urmată de o naştere. Vârsta medie a cuplurilor acceptate în program, la Timişoara, este de 32 de ani. Ponderea majoritară o deţin cuplurile din judeţul Timiş (32 de dosare), urmate de cele din judeţele Arad (9) şi Mehedinţi (9). Ca repartizare demografică, în proporţie de 75%, cuplurile sunt din mediul urban. Reamintim că şi la Constanţa cuplurile au posibilitatea să apeleze la această metodă. Şi la noi, primul copil a fost adus pe lume prin FIV în august, la Spitalul privat „Euromaterna”. Precizăm, totodată, că în noiembrie 2010, la „Euromaterna” apelau primele cinci cupluri pentru consultaţiile specifice de infertilitate. „Tot atunci au fost prescrise primele tratamente pentru pregătirea efectivă a fertilizării in vitro”, spun reprezentanţii spitalului privat. Coordonatorul departamentului FIV al spitalului, medic primar de obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în fertilizare in vitro, dr. Ioana Luţescu, a fost cea care şi-a întâmpinat primii pacienţi. Trebuie menţionat că specialiştilor din „Euromaterna” li s-a alăturat profesorul doctor Raphael Ron-El, şeful Departamentului de Infertilitate şi FIV „Assaf Harofeh” din cadrul Universităţii de Medicină din Tel Aviv. „Printre primele cupluri ce păşeau timide spre această încercare de a deveni părinţi se afla şi o pereche de tineri a căror primă dorinţă era aceea de a putea aduce pe lume un copil”, au spus specialiştii „Euromaterna”. Şi au reuşit, prin FIV.