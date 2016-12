Prima şcoală de arte şi meserii din Dobrogea, la ceas aniversar

ACTIVITĂŢI La 24 noiembrie 1930 s-a fondat, la Constanţa, prima Şcoală de Arte şi Meserii, care rând pe rând a trecut prin titulaturi succesive diferite, datorate reformelor din învăţământ şi necesităţilor locale. Astfel, şcoala a devenit „Liceul Industrial”, „Şcoala Tehnică Profesională de Lucrări Hidrotehnice”, „Şcoala Medie Tehnică de Construcţii Civile şi Industriale”, „Centrul Şcolar Profesional şi Tehnic”, „Liceul Industrial de Construcţii”, iar din 1990 a adoptat denumirea de Colegiul Tehnic „Tomis” (CTT). Cu ocazia aniversării a 83 de ani de la înfiinţarea primei şcoli de arte şi meserii din Dobrogea, la CTT au avut loc, vineri, diferite activităţi pentru a marca evenimentul. „Pentru că 24 noiembrie a căzut, în acest an, duminică, am gândit, împreună cu consiliul de administraţie şi cel profesoral, să sărbătorim această zi astăzi (n.r. - vineri), în cinstea patronului spiritual al Colegiului, Sf. Andrei. Am căutat să vin în întâmpinarea tuturor elevilor care frecventează cursurile unităţii de învăţământ atât pentru cei de la zi, cât şi de la seral, frecvenţă redusă şi, nu în ultimul rând, pentru cei care frecventează cursurile Şcolii de Maiştri şi celei Postliceale”, a declarat directorul CTT, prof. Cornel Dumitraşcu. După o slujbă de sfinţire oficiată de un sobor de preoţi, cadrele didactice şi elevii au participat la o serbare ce s-a desfăşurat în sala de festivităţi a liceului, tematica acesteia find lăsată la latitudinea tinerilor. Cu acest prilej, elevii au dansat, au cântat, au făcut pantomimă şi au prezentat diferite piese de teatru. În acelaşi timp, au fost iniţiate o serie de activităţi sportive atât în sala de sport, cât şi pe terenul adiacent unităţii de învăţământ. „Prin aceste activităţi încercăm să avem o mai bună interacţiune între colectivul de elevi al liceului şi cel al cadrelor didactice”, a spus prof. Dumitraşcu. De la acest eveniment nu puteau lipsi foştii directori ai Colegiului. „De-a lungul timpului am ţinut legătura şi am colaborat, considerându-i ca pe nişte părinţi ai noştri. De altfel, ei nu au uitat niciodată faptul că aici şi-au trăit viaţa şi şi-au desfăşurat activitatea”, a subliniat prof. Dumitraşcu. Prezentă la eveniment, cea care a fost director al Colegiului timp de 12 ani şi profesor de fizică în cadrul instituţiei 39 de ani, Lucica Zamfirescu, a declarat că doreşte ca „şcoala noastră să ajungă în următorii ani măcar la nivelul înaintaşilor”. „Îi urez să se menţină pe poziţie, iar elevii să aibă aceeaşi atracţie pentru meseriile pe care ar putea să le înveţe în şcoală. Aici sunt cadre didactice foarte bine pregătite, iar baza materială este suficient de bogată. Sper să mai existe şcoli tehnice unde copiii să poată aprofunda tainele unei meserii”, a mai spus ea.

TRECUT ŞI PREZENT Deşi, de-a lungul timpului, instituţia a trecut prin numeroase schimbări, adaptându-se cerinţelor, ea şi-a păstrat statutul de element important al educaţiei tehnologice. Directorul CTT a povestit că în urmă cu 34 de ani, atunci când a intrat în învăţământ, elevii erau mai conştiincioşi. „Aveam 23 de ani când am venit la CTT. Eram cel mai tânăr cadru didactic, dar am găsit un colectiv bine sudat şi foarte dotat din punct de vedere intelectual şi profesional, cu nişte rezultate foarte bune. Nici eu nu m-am lăsat pe tânjeală. După numai trei ani de activitate în acest liceu, am obţinut la nivelul judeţului 17 premii la olimpiada de geografie. Apoi am mers la olimpiada naţională, unde am obţinut locul 2, cu un liceu industrial, lucru care a fost repetat în 1985, 1989 şi 1990”, a spus prof. Dumitraşcu. El a precizat că, la vremea respectivă, existau mulţi elevi, liceul funcţiona pe fiecare nivel cu 14-16 clase. „Erau clase cu copii foarte buni care doreau să înveţe o meserie, care vroiau să acceadă către un domeniu universitar strâns legat de natura şi specializările liceului. Prin natura meseriei mele, am creat 37 de profesori de geografie, astăzi colegi cu mine, de care sunt mândru. În plus, am mulţi foşti elevi care sunt directori ai unor bănci notabile în Constanţa, pe care i-am pregătit cu multă dragoste şi devotament”, a spus directorul CTT. În ceea ce priveşte elevii de astăzi, prof. Dumitraşcu spune că aceştia nu mai sunt decât parţial ceea ce au fost. „Numărul elevilor s-a restrâns foarte mult atât din cauza natalităţii scăzute, cât şi a unei migraţii accentuate la vârsta de 14 ani, când copilul termină opt clase şi părinţii pleacă să muncească în străinătate. În altă ordine de idei, dezvoltarea dincolo de orice norme ale învăţământului în cadrul liceelor teoretice, într-o scară foarte largă, dezavantajează învăţământul tehnologic şi economia ţării”, a spus directorul. El consideră că este inadmisibil ca liceele teoretice să aibă opt-nouă clase pe nivel, în condiţiile în care şi acolo sunt copii care promovează către învăţământul liceal teoretic cu medii cuprinse între 7 şi 8 şi care nu au o finalitate extraordinară. „În învăţământul tehnic, un copil poate să înveţe de la 14 ani o meserie, pe care o poate continua la un nivel superior în cadrul diferitelor facultăţi”, a spus directorul CTT.